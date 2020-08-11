Начинаю влюбляться: Слава Каминская заинтриговала страстным фото с Дикусаром

Певица активно готовится взять реванш на паркете Танцев со звездами
Не так давно стало известно, что солистка группы НеАнгелы Слава Каминская присоединилась к звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танцев со звездами. Вскоре раскрылось и имя ее партнера, которым стал известный танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар. Певица поделилась в своем Instagram страстным фото с ним, чем не на шутку взволновала сеть и спровоцировала слухи об их романе.
На снимке пара запечатлена на природе. Слава позирует в серой майке и с соломенной шляпкой на голове. Ее волосы распущены, глаза закрыты и она нежно прижимается к Дмитрию, который стоит позади и игриво кусает ее за шляпу.
"Начинаю влюбляться... В танцы. Какой первый танец ждёте от нашей пары?" - интригующе подписала кадр Каминская.
Слава Каминская поделилась игривым фото с Дмитрием Дикусаром (фото: instagram.com/babaslavka)
Мнения и пожелания поклонников разделились, но все они уверены, что за этой парой будет очень интересно наблюдать и они зажгут на паркете.
Скриншот комментариев
Ранее Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть нежным поцелуем с экс-супругом Эдгаром Каминским.
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