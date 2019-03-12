"Починає нудити": Віра Брежнєва зізналася в нелюбові до головного жіночого заняття

Видео: Слава+ Вера Брежнева: о Константине Меладзе, откровенных фото в старости и ВИА Гре (Youtube)

Певица Вера Брежнева, которая недавно прошлась по парижскому подиуму в пикантном образе, стала гостьей нового выпуска "Слава +", которое выходит на канале YouTube радио Люкс ФМ. Звезда откровенно рассказала о своих отношениях с мужем, детях, питании и любимых занятиях. А вот на вопрос ведущего, нравиться ли ей ходить за покупками, Вера неожиданно ответила, что категорически не любит этим заниматься.

"Последнее времяпрепровождение, которое может быть у меня в списке в каком-либо городе — это шопинг. Хотя, возможно шопинга вовсе и не будет в списке. Исключение только, если я забыла носки и мне надо срочно пойти их купить", - призналась исполнительница.

Такое заявление от красивой женщины озадачило ведущего и он уточнил, действительно ли Брежнева не тратит по три часа на примерки, а в итоге все равно остается недовольны результатом, как остальные представительницы прекрасной половины человечества.

"У меня кружиться голова в магазинах, меня начинает тошнить, я не могу там долго находиться. Я если хожу в магазины, то ради детей, но и это для меня сродни пытке", - подтвердила догадки хозяина студии певица.

"Причем я заметила, что и мои дети это занятие тоже не сильно любят. Сара (младшая дочь от украинского бизнесмена Михаила Кипермана — прим.ред.) любит канцтовары, у нас исключительно канцтоварный шопинг. Соня (старшая дочь от гражданского мужа Виталия Войченко — прим.ред.), так как живет в Америке, ходит в магазины без меня", - рассказала Вера.

"Самый мой лучший шопинг — это продуктовые магазины и аптеки", - добавила гостя студии.

Напомним, недавно Вера Брежнева рассказала о курьезном случае, который произошел с ней на концерте.

Кроме того, соблазнительная Вера Брежнева "сверкнула" пышным бюстом в пикантном наряде.