Почався блювотний рефлекс: Оля Цибульська розповіла, як скинула 12 кг

Співачка Оля Цибульська в прямому ефірі в інстаграм програми «Зірковий шлях», яка виходить будні на каналі «Україна», поділилася простим правилом, яке допоможе знову стати стрункою.

Оля Цибульська зізналася, що довгий час у неї була залежність від їжі.

«Я заїдала свої численні страхи, комплекси і слабкості, - сказала зірка в Інстаграм каналу «Україна». - Наприклад, після вагітності я пояснювала собі, що у мене немає часу схуднути. Після зйомок кліпу, які зазвичай тривають цілий день, я говорила собі ввечері, що гідна торта, адже я багато працювала. Якщо хтось із хейтерів залишав неприємний коментар в інтернеті, я думала: «Яке право має людина писати мені цю гидоту?» і знову заїдала стрес».

Оля Цибульська п'ять років приймала рішення скинути зайву вагу. Вона ходила до тренерів, займалася спортом, практикувала інтервальне голодування.

«Я ж артистка, тому повинна тримати себе в формі», - розуміла я і в десятий раз починала худнути, але у мене нічого не виходило», - зізналася знаменитість.

Так тривало до тих пір, поки вона не побачила один зі своїх виступів, коли їй довелося танцювати в образі Дженніфер Лопес.

«До цього часу я вже сходила до дієтолога, він розписав мені режим харчування, пояснив, як не їсти і не пити після 19:00. Я вирішила: «Добре, сьогодні п'ятниця, а з понеділка сідаю на дієту, тому на вихідних даю джазу!» - згадала той день співачка.

А потім вона включила телевізор, побачила себе на екрані і в неї покотилися сльози.

«У мене почався блювотний рефлекс, - зізналася зірка. - Я дивилася на себе і розуміла: та жінка, якою я собі уявляю, і та, яку я бачу по телевізору, - це дві різні людини».

Вона зрозуміла, що ненавидить себе такою, якою була на екрані, ненавидить свої слабкості, які привели до появи зайвої ваги.

Оля Цибульська до і після схуднення

Згадуючи свої емоції, співачка розсміялася: «Я не могла терпіти ту жирну корову! Це точно була не я. Адже я сексі, молода і красива! - Ольга Цибульська зрозуміла в той день: - Я хочу повернути тіло, про яке мрію».

Після перегляду цього виступу вона вирішила, що почне займатися собою з завтрашнього дня.

«У результаті пройшов місяць і два тижні, і у мене мінус 12 кг, - сказала співачка. - Зараз я тримаюся у стабільній вазі - 56-57 кг і не хочу повертатися до попереднього стану».

Щоб не переїдати, співачка роздрукувала своє фото з тієї зйомки і повісила його на холодильнику.

«Як тільки після 19:00 рука тягнеться до дверцят холодильника, я дивлюся на себе і розумію, що не хочу більше бути такою», - пояснила Ольга Цибульська.

Її старання стали помітні вже через короткий час. Хоча вона продовжувала працювати в звичному режимі, їздила на гастролі, знімалася у кліпах, поверталася пізно вночі додому, але результат був у всій красі.

«Ці зміни доставляли мені задоволення, - поділилася зірка. - Я вирішила: «А якщо дійсно не порушувати правила, що буде далі?» І тепер, бачачи результат своїх старань, я кайфую».

За словами співачки, потрібно ставитися до свого організму з любов'ю, тоді ви перестаєте запихати в нього всяку гидоту.

«Я і сьогодні дотримуюся правила: не їсти і не пити навіть воду після 19:00», - сказала співачка головний секрет свого схуднення.