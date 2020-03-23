Наберу оптом: Леся Нікітюк розбурхала фото з Китаю

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча потішила програмою розваг на карантині

Леся Нікітюк, як і більшість її співвітчизників і колег, знаходиться на карантині вдома, в рідному Хмельницькому. Ведучій ніколи нудьгувати – вона знаходить, чим зайнятися зі своїми двома племінницями і з задоволенням "чаклує" на кухні, наприклад, над тірамісу з ягодами. Леді Ле навіть придумала оригінальну програму на день, яка зарядить її шанувальників позитивом і не дасть їм сумувати. Так, ведуча оголосила "Карантинні вечора з Лесею Нікітюк", а такжк сполохала мережу фото з Китаю.

Леді Ле опублікувала архівний кадр з Китаю, на якому красується посеред вулиці у чорній масці. На Лесі – шкіряна міні спідниця з блискавкою посередині і чорна куртка, вона доповнила стріт-стайл образ замшевими напівчоботами кольору хакі.

У підписі до кадру теледіва поскаржилася, що під час подорожі не закупила маски про запас. А також запропонувала шанувальникам долучитися до її веселої програмі на день.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Китай задовго до карантину. Я ще тоді так тішилась... Стільки масок тут в магазинах, різнокольорових, з малюнками і без... Дура, тож набери оптом! Ну, а поки ми сидимо по домівках, шановні підписники, запрошую вас на "Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк".

Концертна програма:

12.00 тренування вдома

13.00 хід парад дебільних масок

14.00 готуєм обід

15.00 розвиваєм дрібну моторику рук.. лайкаєм мої фотки.

20.00 передача "Вітаємо піснею" у прямому ефірі (акомпонент Р.Квінта ) обіцяв бути в треніках за білим роялем. Як вам програмка?" - запитала ведуча.

Деякі шанувальники ведучої не на жарт стали за неї переживати:вони подумали, що фото – свіже і ведуча вирішила відправитися в Китай. Інша ж частина прихильників завалила Леді Ле компліментами і схвалила її програму.

Красуня і розумниця

Спасибі за ваш позитив. Леся, ви класна. Всім здоров'я

Леся, ти така гарна

Шикарні ніжки

Бомба

Ну, ви молодець

Ви така жінка ого

Лесю, фотка супер, але в Китаї небезпечно

Ти в Китаї?

Чого ти там лазиш..швидко додому

Леся Іванівна! Здоров'я тобі! Ти так класно піднімаєш настрій кожен день! Обожнюю

Скріншот коментарів

У сторіз Леся показала свій спортивний ранок і продемонструвала на камеру, як робить планку. А також в одному рушник поділилася кадрами з ванної кімнати в компанії племінниці.

Леся Нікітюк з племінницею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк заворожила фото в капелюсі з спокусливим декольте.