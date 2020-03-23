Наберу оптом: Леся Нікітюк розбурхала фото з Китаю

Ведуча потішила програмою розваг на карантині
Леся Нікітюк, як і більшість її співвітчизників і колег, знаходиться на карантині вдома, в рідному Хмельницькому. Ведучій ніколи нудьгувати – вона знаходить, чим зайнятися зі своїми двома племінницями і з задоволенням "чаклує" на кухні, наприклад, над тірамісу з ягодами. Леді Ле навіть придумала оригінальну програму на день, яка зарядить її шанувальників позитивом і не дасть їм сумувати. Так, ведуча оголосила "Карантинні вечора з Лесею Нікітюк", а такжк сполохала мережу фото з Китаю.
Леді Ле опублікувала архівний кадр з Китаю, на якому красується посеред вулиці у чорній масці. На Лесі – шкіряна міні спідниця з блискавкою посередині і чорна куртка, вона доповнила стріт-стайл образ замшевими напівчоботами кольору хакі.
У підписі до кадру теледіва поскаржилася, що під час подорожі не закупила маски про запас. А також запропонувала шанувальникам долучитися до її веселої програмі на день.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Китай задовго до карантину. Я ще тоді так тішилась... Стільки масок тут в магазинах, різнокольорових, з малюнками і без... Дура, тож набери оптом! Ну, а поки ми сидимо по домівках, шановні підписники, запрошую вас на "Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк".
Концертна програма:
12.00 тренування вдома
13.00 хід парад дебільних масок
14.00 готуєм обід
15.00 розвиваєм дрібну моторику рук.. лайкаєм мої фотки.
20.00 передача "Вітаємо піснею" у прямому ефірі (акомпонент Р.Квінта ) обіцяв бути в треніках за білим роялем. Як вам програмка?" - запитала ведуча.
Деякі шанувальники ведучої не на жарт стали за неї переживати:вони подумали, що фото – свіже і ведуча вирішила відправитися в Китай. Інша ж частина прихильників завалила Леді Ле компліментами і схвалила її програму.
Скріншот коментарів
У сторіз Леся показала свій спортивний ранок і продемонструвала на камеру, як робить планку. А також в одному рушник поділилася кадрами з ванної кімнати в компанії племінниці.
Леся Нікітюк з племінницею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Раніше Леся Нікітюк заворожила фото в капелюсі з спокусливим декольте.