ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наберу оптом: Леся Нікітюк розбурхала фото з Китаю

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 14:52
Наберу оптом: Леся Нікітюк розбурхала фото з Китаю
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча потішила програмою розваг на карантині

Леся Нікітюк, як і більшість її співвітчизників і колег, знаходиться на карантині вдома, в рідному Хмельницькому. Ведучій ніколи нудьгувати – вона знаходить, чим зайнятися зі своїми двома племінницями і з задоволенням "чаклує" на кухні, наприклад, над тірамісу з ягодами. Леді Ле навіть придумала оригінальну програму на день, яка зарядить її шанувальників позитивом і не дасть їм сумувати. Так, ведуча оголосила "Карантинні вечора з Лесею Нікітюк", а такжк сполохала мережу фото з Китаю.

Леді Ле опублікувала архівний кадр з Китаю, на якому красується посеред вулиці у чорній масці. На Лесі – шкіряна міні спідниця з блискавкою посередині і чорна куртка, вона доповнила стріт-стайл образ замшевими напівчоботами кольору хакі.

У підписі до кадру теледіва поскаржилася, що під час подорожі не закупила маски про запас. А також запропонувала шанувальникам долучитися до її веселої програмі на день.

Наберу оптом: Леся Нікітюк розбурхала фото з Китаю

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Китай задовго до карантину. Я ще тоді так тішилась... Стільки масок тут в магазинах, різнокольорових, з малюнками і без... Дура, тож набери оптом! Ну, а поки ми сидимо по домівках, шановні підписники, запрошую вас на "Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк".
Концертна програма:
12.00 тренування вдома
13.00 хід парад дебільних масок
14.00 готуєм обід
15.00 розвиваєм дрібну моторику рук.. лайкаєм мої фотки.
20.00 передача "Вітаємо піснею" у прямому ефірі (акомпонент Р.Квінта ) обіцяв бути в треніках за білим роялем. Як вам програмка?" - запитала ведуча.

Деякі шанувальники ведучої не на жарт стали за неї переживати:вони подумали, що фото – свіже і ведуча вирішила відправитися в Китай. Інша ж частина прихильників завалила Леді Ле компліментами і схвалила її програму.

  • Красуня і розумниця
  • Спасибі за ваш позитив. Леся, ви класна. Всім здоров'я
  • Леся, ти така гарна
  • Шикарні ніжки
  • Бомба
  • Ну, ви молодець
  • Ви така жінка ого
  • Лесю, фотка супер, але в Китаї небезпечно
  • Ти в Китаї?
  • Чого ти там лазиш..швидко додому
  • Леся Іванівна! Здоров'я тобі! Ти так класно піднімаєш настрій кожен день! Обожнюю

Скріншот коментарів

У сторіз Леся показала свій спортивний ранок і продемонструвала на камеру, як робить планку. А також в одному рушник поділилася кадрами з ванної кімнати в компанії племінниці.

Наберу оптом: Леся Нікітюк розбурхала фото з Китаю

Наберу оптом: Леся Нікітюк розбурхала фото з Китаю

Леся Нікітюк з племінницею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк заворожила фото в капелюсі з спокусливим декольте.

Майже Кім Кардашьян: "пишна" Леся Нікітюк в купальнику показала себе після карантину Відразу в яблучко: довгонога Леся Нікітюк завела мережу пікантним фото топлес
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся