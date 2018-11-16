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"На фіранки схоже": наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

Lite » Зірки 16.11.2018 - 10:35
"На фіранки схоже": наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка відвідала музичний захід у Лас-Вегасі

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка вразила "леопардовим"  образом, викликала неоднозначну реакцію у фанів нарядом, який вона вибрала для виходу в світ. Знімками з заходу артистка поділилася у себе в Instagram.

Зірка, яка зараз виступає під ім'ям NK, вирушила підкорювати Америку. Каменських відвідала 19-ту щорічну церемонію нагородження премії Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасі.

&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У підписі до фото Настя зазначила, що для неї велика честь стати першим артистом, що представляє Україну на цьому заході, а також подякувала дизайнеру своєї сукні.

&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Співачка вийшла на червону доріжку в яскравій сукні незвичайного крою оранжево-рожевого кольору з довгим подолом і одним оголеним плечем.

На другому знімку Каменських позує з латиноамериканським співаком Ozuna.

&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

Фото: Настя Каменських і Ozuna (instagram.com/kamenskux)

Думки підписників щодо вбрання Насті розділилися. Деякі зазначили, що сукня просто шикарне і їй йде, проте інші порівняли її з фіранками.

"Настя може і супер, але плаття жах, як можна таке одягнути, на фіранки схоже", "Що за карнавальна сукня?", "Сукня жахлива", - пишуть одні.

"Красуня", "Дуже дуже гарнюща сукня", - заперечують інші фоловери.

&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі&quot;На фіранки схоже&quot;: наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула пробував спокусити Настю Каменських на сольну кар'єру.

До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".

Відео: РБК-Україна

 

Новини України Настя КаменськихЛас-Вегаспевец
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