Яна Соломко розповіла, як привчає доньку до самостійності

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка вважає, що дитину важливо всьому привчати з дитинства

Українська співачка, учасниця першого випуску української програми "Холостяк" Яна Соломко вважає, що привчати до самостійності дитину необхідно з дитинства. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Привчаю доцю відповідати за свої речі. Тому, як би мені не хотілося їй допомогти, але свій чемоданчик вона возить самостійно", - написала Соломко під фотографією.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

Підписники підтримали Яну і погодилися з її висловом, однак деякі помітили, що на знімку донька виглядає дуже засмучено. Мабуть, затія мами Кірі не по душі:

"Якось Кірі не дуже хочеться везти свою валізочку";

"Все правильно! Мої діти свої речі теж самі возять";

"Гарна і розумна жінка";

"Захоплююся Вами";

"Молодець, Яна. Приємно за Вами спостерігати";

Скріншот поста: (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що Яна Соломко розповіла, що є основоположним чинником у стосунках з дитиною.

Раніше Styler писав, що Яна Соломко випустила чуттєвий кліп на пісню "Мата Харі" під "царським" прізвищем.

Ми повідомляли, що Яна Соломко знялася в чуттєвій фотосесії для колекції "TENDER MORNING".

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