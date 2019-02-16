Яна Соломко підігріла чутки про розлучення з чоловіком

Шанувальники вже давно підозрюють, що в сімейному житті артистки не все гладко

Известная украинская поп-певица, бывшая участница группы Real O и шоу "Холостяк" Яна Соломко, которая летала в Лондон с секретной целью, вновь дала фанам шанс предположить, что в ее личной жизни не все в порядке. Многие даже подозревают, что знаменитость разводится со своим мужем, однако продолжает скрывать это. Поводом к этому стала последняя публикация в Instagram артистки.

Пока многие звезды в День святого Валентина делились снимками со своими любимыми и признавались им в любви, Яна опубликовала фото со своей маленькой дочерью Кирой. На фото они нежно трутся носами друг о друга.

"Вот она настоящая любовь! Всех с днём влюбленных. Любите и цените друг друга!" - написала Соломко.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

Встревоженные поклонники тут же засыпали ее вопросами, уж не разводится ли она, и стали делиться своими предположениями.

"А мууууж!?!?! Дети уйдут из дома когда то а любимый рядом будет!!! Каждому своя любовь. Детям одна безусловная, мужу своя безусловная!!!";

"Вы обе такие солнечные и очень, очень милые";

"Чогось тааак дратує коли до цього дня приплітають любов до діток, друзів. Кохання, як на мене може бути лише між чоловіком і жінкою. А то все інша любов!!!! Які ж ви все-таки гарні";

"Яна, не грустите. Просто учитесь беречь семейное счастье и не делать его достоянием общественности. И тогда все сложится наилучшим образом";

"Яночка, сегодня не День матери!! Сегодня -День святого Валентина!! День всех влюблённых!!! Вы ничего не путаете?";

"Вы с мужем развелись или в соре? Почему бы не сказать прямо .Зачем подогревать слухи";

"Яночка, понятно почему ты это выставила...но ни одна мама и ни одна доченька не будет счастлива без папы!!! как раз отношения мама-дочка могут сильно испортить жизнь дочке в будущем!!! наша задача научить наших детей любить и строить свои мечты поддерживая их! может ты еще не знаешь что такое настоящая любовь!!! желаю тебе этого!!!" - пишут фолловеры в комментариях.

Также мы писали, что Яна Соломко поразила поклонников шикарной фигурой на снегу.

Ранее Яна Соломко поделилась с поклонниками милыми фото со своей дочуркой. Артистка сводила трехлетнюю Киру на детский утренник в красивом атмосферном месте.