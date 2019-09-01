"Ми сумували": Настя Каменских зворушила щасливим фото з Потапом після розлуки

Настя Каменских проводить з чоловіком, продюсером і рэперером Потапом увесь вільний час, та і на роботі пари використовує будь-яку можливість побути разом, якщо їм випадає щасливий випадок виступати на одному заході. А нещодавно Потап відправився з сином Андрієм від першого шлюбу на відпочинок в Грецію, тоді як Настя залишилася удома. Дівчина не нудьгувала - вона захоплено освоювала йогу і ділилася своїми враженнями від нового зайняття з підписниками. На свіжому фото в Instagram щаслива Настя з'явилася вже в компанії коханого чоловіка і домашнього вихованця, який, до речі, будить співачку рано вранці, приходячи до неї в ліжко.

Артистка злегка посміхається в камеру, а її очі буквально світяться. На руках вона тримає четверолапого друга. На задньому фоні Потап застиг "в поцілунку", характерно склавши губи трубочкою.

"Ми сумували за тобою, коханий Потап", - ззналась Настя англійською мовою.

Потап и Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Прихильники пари зраділи її возз'єднанню не менше, ніж самі закохані.

Ммилі

Настя - красуня, Потап - гарний, а собачка - просто диво

Млинець, така крута сімейна фотка

Щастя!

Красиво

Дуже класні

Настя Потап ви круті, продовжуйте в тому ж дусі

Фотка супер. Все такі класні

Сімейна схожість!

Ну, нарешті, разом, а то ми переживаємо

Скріншот коменарів

Нагадаємо, що Настя Каменских зворушливо подякувала Потапу за підтримку і любов. Співачка позувала біля їх заміського будинку із зухвалому концертом наряді.

Раніше Настя Каменских зарядила потужною мотивацією і розсекретила свій метод досягнення і планування цілей.