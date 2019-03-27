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"Ми не підозрювали": Сергія Бабкіна розкритикували за фото з дельфінами

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 11:36
"Ми не підозрювали": Сергія Бабкіна розкритикували за фото з дельфінами
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Музикант виправдався через сімейний фотосету в дельфінарії

Популярний український музикант та актор Сергій Бабкін навіть уявити не міг, що його емоційний і барвисте сімейне фото з дельфінами викличе ажіотаж у мережі. Артист "нарвався" на порцію критики, адже, виявилося, що ці морські мешканці нудяться в неволі і піддаються величезним випробуванням. Сергій зважився публічно вибачитися за свій вчинок зі сторінки в Instagram і привселюдно розповів про існуючу проблему.

Співак пояснив, що прислухався до аргументів представників зоозахисної організації і зрозумів, що за щастям тих, хто насолоджується товариством дельфінів, криється трагедія цих ссавців.

"Ми і не підозрювали, що за таким щастям для нас криється така плачевна ситуація для них, дельфінів. Для тих, хто не знає всієї історії: раніше я опублікував фото купання з дельфінами. Я вважав, що своїми діями не заподіював шкоди нікому. Помилявся... В цьому справжня цінність громадських ініціатив. Завдяки цій історії про проблему знаю не тільки я, але й моя численна аудиторія. Спасибі", - написав вдячний Бабкін.

&quot;Ми не підозрювали&quot;: Сергія Бабкіна розкритикували за фото з дельфінами

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

У теж час він відзначив, що не варто "накидатися" на тих, хто через незнання радіє спілкуванню з дельфінами і не підозрює про труднощі, з якими доводиться стикатися цим мешканцям водного світу. Втім, Сергій справедливо зазначив, що заклик до змін повинен бути не агресивною і образливій формі.

"Не можна накидатися на людину з обвинуваченнями так різко. Ми, як і сотні звичайних сімей, прийшли отримати неземне захоплення від спілкування з дельфінами, і зізнаюся, такі емоції ми в житті ніколи не відчували. У свою адресу ми отримали дуже багато неприємних слів. А адже це всього лише від незнання. Якщо вже щось міняти, то не в агресивній і образливій формі! А поки у нас по-іншому не виходить, шкода.. Ось де головна проблема - Повага!" - написав він.

Підписники музиканта підтримали його позицію і похвалили за відвертість.

"Приголомшлива реакція! Ви супер просто!", " Дуже гідно! Дякую, Сергій!", "Сергій - ви молодець! Не кожен може визнати", " Вчинок гідний поваги!"- писали коментатори.

Нагадаємо, що раніше Сергій та Сніжана Бабині поділилися радісною новиною – пара чекає появи на світ третьої дитини.

Раніше Сергій Бабкін зворушливо привітав дружину з Міжнародним жіночим днем, приготувавши їй смачний сніданок.

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