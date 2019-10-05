"Ми не настільки молоді": Влад Яма заінтригував зізнанням про дітей

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/liliya_yama)

Хореограф повідомив, що незабаром очікує на поповнення

Влад Яма нещодавно відсвяткував річницю весілля зі своєю дружиною Ліліаною і поділився ніжним весільним фото і спогадами про знайомства. Хореограф не любить виставляти особисте життя на показ. Наприклад, він досі не показав обличчя 3-річного сина Леона, а про факт його народження розповів тільки через два роки після появи малюка на світ! У розмові з ведучим програми "Зе інтерв'юер" Анатолієм Анатолічем Влад зробив несподівану заяву – він мріє про доньку!

Хореограф зазначив, що після народження Леона він з дружиною тривалий час навіть не думав про поповнення в сім'ї, адже і з одним малюком було непросто, але тепер Яма сподівається на якнайшвидшу поява нового члена сім'ї – він не має наміру відкладати.

"Я хочу ще. Хочемо дівчинку. Дружина не проти. Поки не було Леона, хотів чотирьох. Але з'явився малий, і деякий час ми взагалі про це не говорили. Рік, напевно. Тому що це було трохи складніше, ніж ми собі уявляли: перші тижні, місяці. А зараз... Вже, мабуть, скоро. Ми не настільки молоді, щоб відкладати це ще на п'ять років", - заявив він.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною (instagram.com/vladyama_official)

Раніше Влад зізнавався, що побоювався появи на світ першої дівчинки, адже боявся просто загубитися у жіночому царстві серед шопипнга та дівчачих розмов.

Леон росте дуже енергійною і рухливою дитиною, але явити малюка публіці хореограф поки не готовий – коли син підросте, тоді його батько зважиться показати хлопчика публічно.

Відео: Влад Яма (YouTube/Зе Інтерв'юер)

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