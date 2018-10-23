"Ми могли поставити крапку": Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком

Фото: Слава Камінська: (instagram.com/babaslavka)

Співачка зізналася, що в особистому житті не все так гладко

Українська співачка, учасниця жіночої поп-групи "Неангели" Слава Камінська поділилася з підписниками своєю історією відносин. Відповідний пост артистка опублікувала у Instagram.

Співачка Слава Камінська стверджує, що не буває ідеальних відносин, а в кожній сім'ї зі стажем криються свої скелети в шафі, про які ніхто ніколи не дізнається.

"Багато хто дивиться на нашу родину і думає, що все ідеально. Але це не завжди так. Ми дуже любимо один одного, у нас чудові діти, але і у нас є "АЛЕ". "Але", з якими доводиться або миритися, або боротися, або вчитися приймати. Коли я це пишу, я не скаржуся ні в жодному разі, я просто хочу щоб мене почули і, можливо, уникли помилок у своєму житті. Іноді, не сприймаючи один одного, ми могли поставити крапку, але навіщо, якщо є кома?"- пише виконавиця.

Слава вважає, що чоловік і жінка взагалі різні і цей факт потрібно навчитися приймати. Також важливо поважати чужі інтереси, навіть якщо вони не схожі з вашими.

"Коли ми вступаємо у шлюб, ми повинні розуміти, що доведеться поважати інші інтереси і намагатися зрозуміти, чому вони можуть відрізнятися від наших. У кожного з нас є певний багаж за спиною і іноді трапляється, що ми накладаємо його на нові відносини. Ми багато чого боїмося і виною тому хворобливі розставання, але це досвід! Намагаючись уникнути болю, придбаного в минулому, ми не завжди адекватно сприймаємо ситуацію. Але, повторюся, ми всі різні і треба вчитися працювати над собою кожен день", - підкреслює Камінська.

Скріншот поста: (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники підтримали Славу і подякували за напуття, зазначивши, що в словах артистки багато правди, до якої варто прислухатися:

Скріншот коментарів: (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що солістка "Неангелів" розповіла про стосунки зі свекрухою.

До речі, раніше Слава Камінська показала, як відпочиває з дітьми в Туреччині.

Ще ми писали про те, що Слава Камінська підкорила модним образом.

Відео: РБК-Україна