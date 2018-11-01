"Ми рухаємося у правильному напрямку": Володимир Остапчук порівняв Україну і Канаду

Володимир Остапчук (фото: прес-служба 1+1)

Ведучий проекту "Інспектор. Міста" розповів про харчування, медицину, освіту і безпеку в країні кленового листа

У листопаді на телеканалі 1+1 стартує новий сезон проекту "Інспектор. Міста" з ведучим Володимиром Остапчуком. Шукати "гордість, "ганьбу" і прихований потенціал Володимир вирушив у невеликі українські міста: Скадовськ, Калуш, Мукачево, Заліщики, Вінницю і Кропивницький. Кожен з шести населених пунктів інспектор перевірив на якість медицини й освіти, чесність еліти, рівень безпеки, харчування та сфери послуг.

Інспектуючи заклади, Остапчук вивчає стандарти, санітарні норми і залучає кваліфікованих фахівців. А завдяки тому, що разом з дружиною і дітьми багато подорожує по Європі і періодично живе в Канаді, він може порівняти рівень розвитку перерахованих вище сфер в Україні та закордоном. Ведучий стверджує, що нам вже зараз є, чим пишатися.

Володимир Остапчук з родиною і друзями в Канаді (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Спеціально для РБК-LITE інспектор порівняв рівень харчування, безпеки, медицини та освіти в Україні та Канаді.

Харчування

Ми настільки довго намагалися порівняти себе з Європою, що я, поклавши руку на серце, можу сказати: рівень харчування в ресторанах, пабах і кафе України навіть краще, ніж у багатьох країнах Європи і, тим більше, в Канаді. В Україні дуже смачна кава. Я п'ю її майже скрізь із задоволенням. У нас в італійських ресторанах подають таку піцу, яку я не їв навіть в Неаполі. Чесно кажу. Так, італійці більше усміхаються, але до приготування страви ставляться досить просто.

Володимир Остапчук в проекті "Інспектор. Міста" (фото: прес-служба 1+1)

Безпека

Зі статистикою дуже важко сперечатися - Канада посідає одне з перших у світі місць за рівнем безпеки. У мікрорайоні, де ми з сім'єю живемо, люди спокійно можуть не закривати машину вночі або навіть залишати комп'ютер на задньому сидінні. Я навіть тиждень ходив, дивився - боже, у нас би давно це вкрали. Канадці дуже законослухняні. У них на будинках написано: "No junk mail", тобто не кидати листівки. І жодна людина цього не зробить. Для нас це - виклик. Канадці називають нас "soviet mentality people" - людьми з радянською ментальністю. У їх розумінні, це люди, які будь-яким шляхом намагаються обійти систему. Важливо розуміти, що люди в Канаді не народжуються з установкою "бути законослухняними". Вони просто знають, що скрізь встановлені камери, тому свої злочини або хуліганство приховати вони не зможуть. В Україні поки хулігани псують пам'ятники в парках, грабують перехожих і часто залишаються безкарними. Але ми рухаємось у правильному напрямку. У Вінниці, яку ми проінспектували в новому сезоні, за вулицями міста "стежать" 700 камер. Нам навіть розповіли, що по відео з них змогли знайти зниклу дівчинку - подивилися, звідки вона вийшла і куди попрямувала.

Володимир Остапчук у новому сезоні проекту "Інспектор. Міста" (фото: прес-служба 1+1)

Медицина

Рівень медичного обладнання в Канаді високий, але загальний рівень підготовки лікарів в нашій країні теж варто відзначити. Коли дружина народжувала сина в Канаді, лікарі хвалили наших українських медиків. Тому що основне ведення вагітності було в Україні. Наші передали всі дані, що треба - пояснили, адже всі володіють англійською мовою. Тобто у нас є хороші фахівці, але часто вони виїжджають за кордон, прагнучи нормальної зарплати. В Україні тільки впроваджується медична реформа, а в Канаді вона вже давно й успішно працює. Але це теж бюрократична система. Ось у нас можна зателефонувати лікарю або приїхати до будь-якої лікарні й тобі нададуть допомогу. У Канаді - ні. Потрібного лікаря деколи доводиться чекати місяцями. На це багато хто скаржиться. Тому не все так у них безхмарно.

Володимир Остапчук побував у різних містах України (фото: прес-служба 1+1)

Освіта

Я можу об'єктивно оцінити тільки дошкільну освіту - в Канаді вона дуже крута. У садочках діти навчаються за програмою початкової школи і роблять домашнє завдання. Щочетверга у них є library day - діти ходять до бібліотеки і читають книжки. В Україні садочок для моєї доньки - це курорт: вона вдень спить, а потім грає до вечора. У Канаді о 8:40 діти приходять, співають гімн країни - "O Canada! Our home and native land", вчаться, а о 15:00 батьки забирають їх. Дітей не бояться навантажувати, їм в садочку навіть другу мову дають - французьку. У нашій країні, якщо батьки хочуть розвивати дитину, вони на вихідних мають водити її на додаткові платні курси. Але ж вчитись читати, рахувати, вирішувати завдання і розширювати кругозір, діти могли б у садочках, щоб у суботу та неділю весело провести час з друзями, в кінотеатрі або на свіжому повітрі за містом.

Глядачі вже скоро побачать Остапчука в якості ведучого популярного проекту (фото: прес-служба 1+1)

А ще в Канаді дітей з 4-х років вчать толерантності. У садочках є Day of pink - день рожевого кольору. Хлопчики і дівчатка ходять, незалежно від статі, з елементом рожевого на одязі. Їм розповідають про те, що немає такого, що блакитний колір - це хлопчики, а рожевий - це дівчатка. Що хлопчики мають грати машинками, а дівчатка - ляльками. Ні. Якщо тобі хочеться щось робити - будь ласка, роби. І в тому, що ми різні, як раз наша сила.

Володимир Остапчук проінспектував Скадовськ, Калуш, Мукачево, Заліщики, Вінницю і Кропивницький (фото: прес-служба 1+1)

Раніше ведучий проекту "Інспектор. Міста" розповів, які міста варто відвідати кожному українцю і підкреслив, що в нас "дуже недооцінений внутрішній туризм".

Відео: РБК-Україна