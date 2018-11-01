"Мы двигаемся в правильном направлении": Владимир Остапчук сравнил Украину и Канаду

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба 1+1)

Ведущий проекта "Інспектор. Міста" рассказал о питании, медицине, образовании и безопасности в стране кленового листа

В ноябре на телеканале 1+1 стартует новый сезон проекта "Інспектор. Міста" с ведущим Владимиром Остапчуком. Искать "гордість, "ганьбу" и скрытый потенциал Владимир отправился в небольшие украинские города: Скадовск, Калуш, Мукачево, Залещики, Винницу и Кропивницкий. Каждый из шести населенных пунктов инспектор проверил на качество медицины и образования, честность элиты, уровень безопасности, питания и сферы услуг.

Инспектируя заведения, Остапчук изучает стандарты, санитарные нормы и подключает квалифицированных специалистов. А, благодаря тому, что вместе с женой и детьми много путешествует по Европе и периодически живет в Канаде, он может сравнить уровень развития вышеперечисленных сфер в Украине и заграницей. Ведущий утверждает, что нам уже сейчас есть, чем гордиться.

Владимир Остапчук с семьей и друзьями в Канаде (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Специально для РБК-LITE инспектор сравнил уровень питания, безопасности, медицины и образования в Украине и Канаде.

Питание

Мы настолько долго пытались сравнить себя с Европой, что я, положа руку на сердце, могу сказать: уровень питания в ресторанах, пабах и кафе Украины даже лучше, чем во многих странах Европы и, тем более, в Канаде. В Украине очень вкусный кофе. Я пью его почти везде с удовольствием. У нас в итальянских ресторанах подают такую ​​пиццу, которую я не ел даже в Неаполе. Честно говорю. Да, итальянцы больше улыбаются, но к приготовлению блюда относятся довольно просто.

Владимир Остапчук в проекте "Інспектор. Міста" (фото: пресс-служба 1+1)

Безопасность

Со статистикой очень трудно спорить - Канада занимает одно из первых в мире мест по уровню безопасности. В микрорайоне, где мы с семьей живем, люди спокойно могут не закрывать машину ночью или даже оставлять компьютер на заднем сидении. Я даже неделю ходил, смотрел - боже, у нас бы давно это украли. Канадцы очень законопослушные. У них на домах написано: "No junk mail", то есть "не бросать листовки". И ни один человек этого не сделает. Для нас это - вызов. Канадцы называют нас "soviet mentality people" - людьми с советской ментальностью. В их понимании, это люди, которые любым путем пытаются обойти систему. Важно понимать, что люди в Канаде не рождаются с установкой "быть законопослушными". Они просто знают, что везде установлены камеры, поэтому свои преступления или хулиганство скрыть они не смогут. В Украине пока хулиганы портят памятники в парках, грабят прохожих и часто остаются безнаказанными. Но мы двигаемся в правильном направлении. В Виннице, которую мы проинспектировали в новом сезоне, за улицами города следят "700 камер". Нам даже рассказали, что по видео с них смогли найти пропавшую девочку - посмотрели, откуда она вышла и куда направилась.

Владимир Остапчук в новом сезоне проекта "Інспектор. Міста" (фото: пресс-служба 1+1)

Медицина

Уровень медицинского оборудования в Канаде высок, но общий уровень подготовки врачей в нашей стране тоже стоит отметить. Когда жена рожала сына в Канаде, врачи хвалили наших украинских медиков. Потому что основное ведение беременности было в Украине. Наши передали все данные, что надо - объяснили, ибо все владеют английским языком. То есть у нас есть хорошие специалисты, но часто они выезжают за границу, стремясь к нормальной зарплате. В Украине только внедряется медицинская реформа, а в Канаде она уже давно и успешно работает. Но это тоже бюрократическая система. Вот у нас можно позвонить врачу или приехать в любую больницу и тебе окажут помощь. В Канаде - нет. Нужного врача порой приходится ждать месяцами. На это многие жалуются. Поэтому не все так у них безоблачно.

Владимир Остапчук побывал в разных городах Украины (фото: пресс-служба 1+1)

Образование

Я могу объективно оценить только дошкольное образование - в Канаде оно ​​очень крутое. В садах дети учатся по программе начальной школы и делают домашнее задание. Каждый четверг у них есть library day - дети ходят в библиотеку и читают книги. В Украине садик для моей дочери - это курорт: она днем ​​спит, а потом играет до вечера. В Канаде в 8:40 дети приходят, поют гимн страны - "O Canada! Our home and native land", учатся, а в 15:00 родители забирают их. Детей не боятся нагружать, им в саду даже второй язык дают - французский. В нашей стране, если родители хотят развивать ребенка, они на выходных должны водить его на дополнительные платные курсы. А ведь учиться читать, считать, решать задачи и расширять кругозор, дети могли бы в садиках, чтобы субботу и воскресенье весело провести время с друзьями, в кинотеатре или на свежем воздухе за городом.

Зрители уже скоро увидят Остапчука в качестве ведущего популярного проекта (фото: пресс-служба 1+1)

А еще в Канаде детей с четырех лет учат толерантности. В садах есть Day of pink - день розового цвета. Мальчики и девочки ходят, независимо от пола, с элементом розового на одежде. Им рассказывают о том, что нет такого, что голубой цвет - это мальчики, а розовый - это девочки. Что мальчики должны играть машинками, а девочки - куклами. Нет. Если тебе хочется что-то делать - пожалуйста, делай. И в том, что мы разные, как раз наша сила.

Владимир Остапчук проинспектировал Скадовск, Калуш, Мукачево, Залещики, Винницу и Кропивницкий (фото: пресс-служба 1+1)

Ранее ведущий проекта "Інспектор. Міста" рассказал, какие города стоит посетить каждому украинцу и подчеркнул, что у нас "очень недооценен внутренний туризм".

Видео: РБК-Украина