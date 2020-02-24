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Музичний лікнеп: 5 термінів від Віталія Дроздова, які ви не знали до Нацвідбору на Євробачення 2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 17:26
Музичний лікнеп: 5 термінів від Віталія Дроздова, які ви не знали до Нацвідбору на Євробачення 2020
Віталій Дроздов (фото: прес-служба)

Під час Нацвідбору на Євробачення 2020 глядачі дізналися від Дроздова чимало нових термінів

У цьому році суддівський склад Нацвідбору на Євробачення 2020, перемогу в якому здобула група Go_A, відкрив українцям нового героя закулісся музичної і радіо-індустрії Віталія Дроздова. З його приходом багато помітили, наскільки зросла і конструктивна критика і хвальба по справі. Як виявилося, генеральний продюсер ТАВР-медіа засновував свою думку не тільки на побаченому та почутому під час ефіру – ретельно переглянувши інформацію про кожного учасника, про його репертуар, історію його музичного становлення, Віталій зібрав все в загальний пазл, доповнивши відсутню частину виступом. На цьому і була заснована оціночна думка члена журі.

Тактовно висловивши кожне враження про вокалістів і про їх композиціях, Дроздов підкріплював свої думки фактами, давши кожному пораду, розписану по конкретних пунктах. Важливо помітити, наскільки сучасним був погляд судді, у якого вже більше 15 років досвіду роботи в українській музичній індустрії.

Музичний лікнеп: 5 термінів від Віталія Дроздова, які ви не знали до Нацвідбору на Євробачення 2020

Члени журі Нацвідбору на Євробачення 2020: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов (фото: прес-служба)

Завдяки його професійній лексиці, глядачі Нацвідбору дізналися чимало нових термінів з музичної індустрії, і ось найцікавіші з них:

  • Хук – перекладається, як гачок, цеплялка — це частина пісні або композиції, яка якимось чином виділяється і особливо подобається слухачеві, «чіпляє» його, після чого «засідає» в голові Цей термін найчастіше застосовують по відношенню до поп-, реп-, рок - та танцювальної музики.
  • Едліб — «випадкові» вигуки або слова, що розбавляють основний текст. Вони звучать помітно тихіше основної доріжки, або на тому ж рівні гучності, і записуються як бек-вокал.
  • Класичний кросовер — музичний стиль, який представляє собою своєрідний синтез, гармонійне поєднання елементів класичної музики і поп, рок, електронної музики.
  • Андеграунд — сукупність творчих напрямів у сучасній музиці, що протиставляють себе масовій культурі, мейнстріму і офіційному мистецтву. Андеграунд включає в себе неформальні, незалежні або заборонені цензурою види та твори мистецтва.
  • 432 герца – цілюща, заборонена, таємнича частота в музиці з якою гармонує Сама Всесвіт.
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