Музичний лікнеп: 5 термінів від Віталія Дроздова, які ви не знали до Нацвідбору на Євробачення 2020

Віталій Дроздов (фото: прес-служба)

Під час Нацвідбору на Євробачення 2020 глядачі дізналися від Дроздова чимало нових термінів

У цьому році суддівський склад Нацвідбору на Євробачення 2020, перемогу в якому здобула група Go_A, відкрив українцям нового героя закулісся музичної і радіо-індустрії Віталія Дроздова. З його приходом багато помітили, наскільки зросла і конструктивна критика і хвальба по справі. Як виявилося, генеральний продюсер ТАВР-медіа засновував свою думку не тільки на побаченому та почутому під час ефіру – ретельно переглянувши інформацію про кожного учасника, про його репертуар, історію його музичного становлення, Віталій зібрав все в загальний пазл, доповнивши відсутню частину виступом. На цьому і була заснована оціночна думка члена журі.

Тактовно висловивши кожне враження про вокалістів і про їх композиціях, Дроздов підкріплював свої думки фактами, давши кожному пораду, розписану по конкретних пунктах. Важливо помітити, наскільки сучасним був погляд судді, у якого вже більше 15 років досвіду роботи в українській музичній індустрії.

Члени журі Нацвідбору на Євробачення 2020: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов (фото: прес-служба)

Завдяки його професійній лексиці, глядачі Нацвідбору дізналися чимало нових термінів з музичної індустрії, і ось найцікавіші з них: