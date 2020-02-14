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Музична Love Story: Матвієнко і Мірзоян запросили за лаштунки своїх відносин (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 13:05
Музична Love Story: Матвієнко і Мірзоян запросили за лаштунки своїх відносин (відео)
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян (фото: прес-служба)

Тоня і Арсен презентували музичний фільм про свої романтичні відносини

До дня всіх закоханих Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян випустили музичний фільм "Арсен і Тоня. Музична love-story". Зйомки проходили на теренах Фрісландії, провінції Нідерландів.

Презентована робота — це 40 хвилинний мюзикл з монологами про кохання. Просто неба, на вулицях міста Леуварден та інших мальовничих місцях провінції Тоня та Арсен заспівали зо десяток своїх пісень.

Відповідаючи на питання “Чому Фрисландія?”, Арсен розповів, що Юрій Тира (Степанич), “шкіпер Бравого Хендріка” та друг співака, запросив прогулятися на кораблі каналами землі фрисів: “Він розповідав, що цей регіон — немов величезна антикварна крамниця, де приховані історичні скарби всієї країни. Ці слова навіяли спогади про минуле і мені спонтанно прийшла ідея саме в цьому місці відзняти романтичний фільм про наші відносини з Тонею”.

Арсен і Тоня - Музична Love Story

“Місцевість обрала нас, — доповнює Тоня Матвієнко. — Вже спланувавши зйомки і прибувши в країну, ми випадково довідуємося, що регіон називають “місцевістю, де живе кохання”.

Зі слів Арсена, незважаючи на розписаний заздалегідь маршрут, отримати дозвіл на офіційні зйомки у місті так і не встигли. Тому довелося грати та співати без дозволу, на власний ризик.

“Навіть поліція приїздила. Тихенько пройшлися будинками навколо площі та перепитала, чи не заважаємо місцевим. “Та хлопці класно грають!”, — відповіли мешканці, і поліція поїхала так само тихенько. Вельми дружелюбне місто”, — ділиться спогадами Арсен.

Музична Love Story: Матвієнко і Мірзоян запросили за лаштунки своїх відносин (відео)

Музична Love Story: Матвієнко і Мірзоян запросили за лаштунки своїх відносин (відео)

Під час подорожі виникло безліч непередбачуваних ситуацій. Так, протягом зйомок зіпсувалася погода: дощі зі снігом, вітром зносило квадрокоптер. Знімальній групі та музикантам не раз доводилося перечікувати негоду під мостами каналів.

Фільм “Арсен і Тоня. Музична love-story” вже доступний для перегляду на сторінках артистів у YouTube.

Нагадаємо, раніше Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі "Незнайомці".

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