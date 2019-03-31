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З чоловічого плеча: чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2019 - 09:53
З чоловічого плеча: чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка приміряла сорочку і піджак в чоловічому стилі

Співачка і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль - зразок жіночності і елегантності для багатьох, і найчастіше вона радує фанів звабливими та ефектними сукнями. Однак цього разу артистка, яка раніше полонила шанувальників фото в ліжку, вирішила продемонструвати дещо незвичайний образ.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому вона зображена в білій сорочці і чорному піджаку з білою вишивкою.

Варто відзначити, що наряд виглядає трохи в чоловічому стилі. Доповнила образ традиційна червона помада на губах і чуттєва поза.

З чоловічого плеча: чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Втім, фанам сподобався подібний експеримент Тіни і вони засипали її захопленими коментарями.

  • "У кого сорочку позичила?"
  • "Ти чистий кайф"
  • "Повітря мені будь ласка"
  • "Моє серце зупинилося"
  • "Вау вау вау, жіночна, але такий костюм"
  • "Королева"
  • "Піджак схожий на Льошин @realpotap :)"
  • "О май гад, тримайте мене"
  • "Яка ж ти неймовірна! Знала б ти, як сильно я тебе люблю і як сумую, до божевілля"
  • "Сонечко, така красива, сама"
  • "Какоййй образ, какааяяя жінка"
  • "Улюблена дівчинка"
  • "Жінка вбиваєш"

Нагадаємо, раніше "дама з вуаллю" Тіна Кароль полонила шанувальників "пропалюючим" поглядом. Зазначимо, що співачка опублікувала фото з фотосесії для українського Vogue, яка пройшла кілька років тому. Але Кароль все також чарівна.

Ми також писали, що чарівна Тіна Кароль полонила ніжним образом. Шанувальники зазначили, що на цьому фото вона виглядає, як 18-річна дівчина.

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