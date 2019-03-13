Чоловічі забави: Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином

Співачка зняла на камеру трепетні сімейні моменти

Украинская певица Джамала, которая недавно вернулась с острова Бали, где на удаленной студии записывала новые песни и очень скучала за родными и близкими, держа с ними видеосвязь, умилила кадрами с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. Фото и короткие видео общения отца с малышом артистка опубликовала в "сториз" Instagram.

На фото мальчик играет рядом со спящим на диване отцом. В какой-то момент ребенок подошел к папе, желая пообщаться с ним. Бекир стал радостно улыбаться сыну, который приблизился к нему вплотную, а потом и вовсе крепко обнял.

Фото: сын и муж Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

Также Джамала показала, как ее малыш умеет быстро ползать, передвигаясь со скоростью молнии из гостиной на кухню.

"Поймай меня, если сможешь", - с юмором подписала забавные кадры с сыном знаменитость.

Фото: сын Джамалы (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала порадовала поклонников стильным весенним фото в наряде яркого красного цвета, состоящем из оригинальных брюк с высокой посадкой и блузы-топа, от бренда Jatual Paris и с огромным букетом тюльпанов в руках.

Ранее Джамала посетила Польшу и показала нежный образ в розовой кофточке и цветастой юбке-миди на пуговицах.

Видео: РБК-Украина