Чоловіки заздрять: Горбунов несподівано засвітився в компанії двох сарівних супутниць

Юрій Горбунов та Катя Осадча часті гості світських заходів, адже вони, як правило, працюють в якості ведучих на різні подіях всеукраїнського масштабу і не тільки. Вільний час подружжя використовують з розумом: багато подорожує і , в основному, по Європі, а також намагається не забувати про культурну програму, наприклад, походи в театр. Свята – спекотний час для ведучих, тому не дивно, що поки вся Україна офіційно відпочивала, Катя працювала і виконувала важливу місію – 9 березня в Національній опері України вона вела церемонію нагородження Шевченківською премією. До речі, коханий чоловік також був поруч із зіркою і встиг сфотографувати себе з двома прекрасними супутницями.

Так, Юрій опублікував фото в компанії дружини і її чарівної колеги Маші Єфросиніної, яка прийшла не одна, а в компанії чоловіка.

До речі, Маша зізнається, що рідко виходить у світ, адже вона відмовилася від послуг няні і сама виховує синочка Олександра. Іноді їй допомагає старша дочка Нана, але вона намагається задіяти дівчинку не часто.

Фото: Катя Осадча, Юрій Горбунов та Маша Єфросиніна (instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій потрапив у справжній квітник - поруч з ним виявилися дві чарівні жінки у вечірніх вбраннях. Катя вибрала стриману і елегантну білосніжна сукня з коміром-стійкою, рукавами-"крилами" і оригінальною деталлю – чорною бахромою-нашивкою на поясі.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Маша ж віддала перевагу чорному платтю по фігурі оригінального крою, розшитому паєтками в області ліфа і прозорим подолом, а також відкритими плечима і лінією декольте.

Юрій же красувався в класичному костюмі з метеликом і посміхався на камеру. "У прекрасному квітнику! #красаврятуєсвіт", - підписав він знімок.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком і Катею Осадчою (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники зазначили, що Юрію заздрить вся чоловіча частина населення, адже він опинився в компанії чарівних дам.

Вибухово

А квітник супер

Дівчата дуже красиві. І Ви Юра звичайно ж

Вся чоловіча половина заздрить

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