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Від чоловіка ні на крок: Ніколь Кідман показала, як проводить святкові дні

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 19:19
Від чоловіка ні на крок: Ніколь Кідман показала, як проводить святкові дні
Ніколь и Кіт (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса поділилася зворушливими кадрами

Ніколь Кідман, яка часто радує шанувальників зворушливими кадрами з коханим чоловіком, поділилася новим з них. За допомогою романтичного фото вона привітала шанувальників з Новим роком. А заодно показала, як зустріла його. Популярна актриса позує на тлі сцени, виглядає вона злегка замерзшою, але щасливою і задоволеною. На сцені вона зазначила Кіта, давши таким чином зрозуміти, що вона знаходиться на його концерті. «Мій улюблений спосіб зустрічати Новий рік - дивитися виступ Кіта Урбана в Нешвіллі ... Бажаю всім вам чудового 2020-го», - написала зірка.

Від чоловіка ні на крок: Ніколь Кідман показала, як проводить святкові дні

Ніколь на концерті Кіта (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, незадовго до Нового року Ніколь також порадувала відразу декількома постами з Кітом. Спочатку вона побажала всім щасливого Різдва. Потім показала, що вони полетіли в Сідней. Ніколь зробила пару романтичних кадрів на тлі міського пейзажу: на селфі вони ніжно цілуються. Зірка намагається по максимуму бачитися з коханим чоловіком. А якщо видається можливість, то супроводжує його навіть в турі.

Від чоловіка ні на крок: Ніколь Кідман показала, як проводить святкові дні

Ніколь намагається не відпускати чоловіка надовго (фото: instagram.com/nicolekidman)

Нагадаємо, знаменита голлівудська актриса і австралійський кантрі-співак одружилися в червні 2006-го року. До цього Ніколь була одружена з актором Томом Крузом, а Кіт перебував у відносинах з моделлю Нікі Тейлор. Кідман і Урбан зустрілися на вечорі, організованому на честь знаменитих вихідців з Австралії. Як зізнавалася пізніше Ніколь, вона була просто зачарована Кітом і навіть залишила йому номер телефону. Але заповітного дзвінка дочекалася лише через кілька місяців. Справа в тому, що співак якраз розлучився зі своєю дівчиною і хотів взяти паузу, щоб розібратися в собі.

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