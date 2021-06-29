Чоловік, я так сумувала: Каменських зворушила ніжністю з Потапом

Настя Каменських зізналася, що через насичені графіки вони з чоловіком Потапом стали рідко бачитися і вона страшенно скучила за ним. Нарешті пара зустрілася на вечірці в Києві і не змогла стримати ніжних почуттів.

У своєму Instagram співачка поділилася зворушливим фото з чоловіком і трепетно звернулася до нього.

На знімку Настя відображена в жовтій сукні. Потап ніжно обіймає дружину і притискається до неї, а та закрила очі від задоволення.

"Чоловік, я так сумувала, ми так рідко стали бачитися через зйомки і концерти... і з одного боку робота - це прекрасно, але мені тебе дуже не вистачає", - зізналася артистка.

Настя Каменських скучила за Потапом і не змогла стримати почуттів (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що навесні Каменських провела кілька тижнів у Мексиці, знімаючи власне шоу, а Потап тоді з нею не поїхав. Зараз же у них обох багато роботи.

Шанувальники пораділи за пару в коментарях і побажали їм багато щастя і берегти свою любов.