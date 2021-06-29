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Чоловік, я так сумувала: Каменських зворушила ніжністю з Потапом

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 11:33
Чоловік, я так сумувала: Каменських зворушила ніжністю з Потапом Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменських зізналася, що через насичені графіки вони з чоловіком Потапом стали рідко бачитися і вона страшенно скучила за ним. Нарешті пара зустрілася на вечірці в Києві і не змогла стримати ніжних почуттів.

У своєму Instagram співачка поділилася зворушливим фото з чоловіком і трепетно звернулася до нього.

На знімку Настя відображена в жовтій сукні. Потап ніжно обіймає дружину і притискається до неї, а та закрила очі від задоволення.

"Чоловік, я так сумувала, ми так рідко стали бачитися через зйомки і концерти... і з одного боку робота - це прекрасно, але мені тебе дуже не вистачає", - зізналася артистка.

Чоловік, я так сумувала: Каменських зворушила ніжністю з Потапом

Настя Каменських скучила за Потапом і не змогла стримати почуттів (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що навесні Каменських провела кілька тижнів у Мексиці, знімаючи власне шоу, а Потап тоді з нею не поїхав. Зараз же у них обох багато роботи.

Шанувальники пораділи за пару в коментарях і побажали їм багато щастя і берегти свою любов.

  • Гармонійні відносини - це прекрасно
  • Це найпрекрасніше почуття, як любов. Щастя вам і діток таких красивих і талановитих, як ви самі
  • Красива Ви пара
  • Щастя вам і любові, ви чудова пара
  • Яка прекрасна пара! Очей не відірвати!
  • Бережіть те, що у вас є
  • Несподівано ви стали разом і вже так довго - відмінний приклад того, як друзі чоловік і жінка стають відмінною парою
  • Красиві, працюйте поки є час, бо скоро зима
  • Так це погано, що мало бачитеся, але те, що є концерти, це прекрасно

Раніше ми писали, що Настя Каменських похвалилася соковитими формами в яскравому бікіні. Співачка показала, як загоряє у дворі їх з Потапом заміського будинку.

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Настя Каменських Потап
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