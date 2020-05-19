ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася "бузковим настроєм"

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2020 - 09:57
Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася "бузковим настроєм"
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча показала, як коханий чоловік прикрасив їх веранду

Лілія Ребрик і на карантині продовжує працювати, виходячи в ранкові ефіри на телеканалі "Україна" і захоплюючи глядачів стильними і елегантними образами. Та й вдома телеведуча нерідко з'являється в модних луках, влаштовуючи яскраві фотосесії прямо на галявині заміського будинку. До речі, на самоізоляції вона разом з чоловіком Андрієм Диким зайнялися облаштуванням саду і навіть городу. а також посадили нові дерева. З приходом тепла хореограф вирішив зайнятися і верандою, а результатом Лілія похвалилася в Instagram.

Дикий підвісив по периметру вазони з красивими квітами - Ребрик зняла чоловіка за роботою, а також зробила фото на вже декорованій веранді. Теледіва позувала в зручному і милому спортивному костюмі ніжно-бузкового кольору, променисто посміхаючись або ж підставивши обличчя сонцю.

Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася &quot;бузковим настроєм&quot;Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася &quot;бузковим настроєм&quot;

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

У підпису артистка подякувала коханому і поділилася своєю радістю.

"Чоловік подарував квіти @andrii_dykyi дякую!!! Обожнюю!!! Кайфую!!! Бузковий настрій", - написала Лілія.

Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася &quot;бузковим настроєм&quot;

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі прийшли в захват від такої краси - як самої ведучої, так і їхнього двору і веранди.

  • У вас чудовий смак в оформленні присадибної ділянки
  • Вау!!! Респект Андрію
  • Як у Вас гарно і затишно на дачі! Відчувається, що все робилося з любов'ю
  • Класно!!!!
  • Дуже-дуже гарно,я у захваті!!!
  • Красуня
  • Ви з чоловіком приклад люблячої парі!!! Захоплююсь вашими відносинами! Дуже надихаєте!!!
  • Супер краса
  • Дуже красиво, настрій відразу піднімається дивлячись на цю красу
  • бомбезно круто)))
  • Дуже красиво !!!!!!
  • Квітка серед квітів
  • І я кайфую,у мене під балконом цвіте бузок
  • Красуня
  • Молодець,зразу настрій піднявся

Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася &quot;бузковим настроєм&quot;Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася &quot;бузковим настроєм&quot;

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик в пір'ї, оксамиті і сітчастих колготках станцювала запальний танець з відомим чоловіком.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Лілія Ребрикведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся