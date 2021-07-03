Мій чоловік неймовірний романтик: Каменських розговорилася про життя з Потапом

Знаменита пара Настя Каменських і Потап недавно відсвяткували другу річницю шлюбу , ну а разом вони набагато довше. Співачка відверто зізналася, що і у них не обходиться без сварок, а також розповіла про романтичні побачення, які влаштовує їй чоловік.

Так, Настя вважає, що навіть в сварках і кризі можна знайти користь, головне вміти знаходити компроміс з коханими.

"Під кризою ми найчастіше звикли розуміти щось погане і негативне. Особливо, коли мова йде про взаємини між близькими людьми. Але це не завжди так. Будь-яка криза - це нові можливості, новий щабель з висновками і думками, який дозволяє вам піти далі. Тому не тільки у відносинах, але і в побутових і робочих питаннях можна зустріти кризу. Ми з Льошею, як і всі люди, теж буває сваримося, але це навіть складно назвати сваркою. У нас є невеликі суперечки, але ми завжди намагаємося їх залагодити максимально швидко. Якщо вам дорога людина, то вміння поступитися і знайти компроміс - найважливіше рішення для залагодження будь-якої суперечки", - висловилася виконавиця.

Артистка розповіла, що Потап - той ще романтик і вміє радувати її сюрпризами і побаченнями.

"Можу сказати точно, що мій чоловік неймовірний романтик. В цьому мені дуже пощастило. Він як справжній джентльмен часто запрошує мене на побачення. І буває таке, що організовує їх навіть в інших країнах. Один з останніх таких сюрпризів був у Мексиці. Він таємно через моїх менеджерів виманив мене на студію звукозапису, хоча я думала, що ми їдемо на інтерв'ю. Виявилося, що інтерв'ю перенеслося, а Льоша встиг домовитися з дівчатками, щоб вони привезли мене в потрібне місце, де він подарував мені написану музику для нової пісні іспанською мовою", - поділилася Каменських.

Настя Каменських розповіла про те, який Потап романтик (фото: instagram.com/kamenskux)

Зірка застерегла дівчат від помилок у стосунках і дала мудрі поради.

"Я думаю, що з роками просто йде юнацький максималізм і приходить відчуття реальності. Важливо вміти чути свого партнера і, звичайно ж, прислухатися до себе, до своїх відчуттів і бажань. Багато дівчат недооцінюють себе, не люблять. І через призму особистих комплексів, які вони несуть роками, знаходять проблеми в інших. Або ці комплекси не дають їм можливості відчути себе щасливою. А поки ти не щаслива, близькі люди навколо тебе такими не стануть. Це дисбаланс", - зазначила Настя.

За словами співачки, потрібно знайти внутрішню гармонію і тоді все налагодиться.

"Я і сама недавно зіткнулася з прийняттям себе і своїх кордонів. Ретрит в Мексиці дав мені можливість не тільки знайти нові сили, але і гармонію. Тільки після того, як кожна з нас налагодить внутрішній світ і поверне любов до себе, інші відносини теж налагодяться", - впевнена артистка.