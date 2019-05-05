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До мурашок! Палка MARUV вбралася в сітку заради чуттєвої фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2019 - 13:14
До мурашок! Палка MARUV вбралася в сітку заради чуттєвої фотосесії
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка показала емоційні портретні кадри

Популярна співачка MARUV (Анна Корсун) епатує і шокує своїми провокаційними перформансами на сцені і відвертими фотосесіями. Її образ фатальної і владної жінки-вамп приводить у захват численних шанувальників, а виступи, які межують з еротичними шоу, змушують їхні серця прискорено битися. Нещодавно артистка приїхала з концертом в Дубаї, де встигла відпочити і розслабитися на пляжі, засвітивши фігуру і апетитні форми в бікіні. Вона також вирішила порадувати шанувальниками чуттєвими портретними знімками з нового фотосету, опублікувавши результати своїх творчих експериментів перед об'єктивом в Instagram.

На серії кадрів Ганна відображена в пікантному сітчастому вбранні. Весь акцент - на виразі обличчя і емоціях зірки. Вона продемонструвала на камеру справжню пристрасть і чуттєву насолода.

Спокусливо відкриті губи, нафарбовані червоною помадою, прикриті повіки, вологе розпатлане в художньому безладі волосся і злегка примружений погляд допомогли створити ефектні й незабутні образи, які миттєво оцінили її шанувальники.

До мурашок! Палка MARUV вбралася в сітку заради чуттєвої фотосесії

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Підписники зірки прийшли в повний захват від легкості і природності, з якою MARUV перевтілюється у фатальну сексі-діву.

До мурашок! Палка MARUV вбралася в сітку заради чуттєвої фотосесії

До мурашок! Палка MARUV вбралася в сітку заради чуттєвої фотосесії

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"Анечка, ти завжди прекрасна!", "Шикарна Марув", "Ти класна і сильна дівчина!", "Гаряча", "Яка красуня! Я не можу просто... Ааа, як тобі личить цей образ!", "Кішечка! Естетика зашкалює", "Кожна фотографія - відображення величезного потенціалу, внутрішнього магнетизму, сили, шаленої краси, сексуальності, жіночності!", "Красива до мурашок", "Яка ти надзвичайна! Така епатажна на сцені, а в житті просто ангелок", - захоплювалися коментатори

Нагадаємо, що Анна Корсун вразила шанувальників різкою зміною іміджу. Вона вийшла до публіки в образі з довгим волоссям попелястого відтінку.

До речі, MARUV показала провокаційні фото в піджаку на голе тіло.

Губи-цукерки: MARUV показала ефектний кадр з нової фотосесії "Це незаконно": MARUV поділилася провокаційним фото
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