"Мурашки по шкірі": THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної

Неймовірна пластика солістки полонила шанувальників творчості групи
Видео: THE HARDKISS — Серце (Youtube)
Группа The Hardkiss представила клип на песню из третьего студийного альбома под названием "Залізна ластівка" - "Сердце".
Хотя клип и получился довольно минималистичным (съемки проходили всего в одной локации на открытой местности без декораций), тем не менее видео вышло достаточно выразительным и эмоциональным, благодаря чувственному танцу в стиле котемпорари, который исполнила солистка группы Юлия Санина. Девушка удивила своих фанатов танцевальным талантом, которого от нее никто не ожидал. Юлия смогла профессионально выполнить сложные элементы танца и передала лирическое настроение песни.
Щемящую пустоту одиночества создатели клипа попытались передать и с помощью натуры — голой степи. И, поскольку, съемки проходили у развалин скального монастыря в селе Субич Каменец-Подольского района Хмельницкой области — это еще один намек на отрешенность и уединение.
Подписчики в комментариях на официальной странице группы в Instagram отметили, что без лишних спецэффектов, массовок и сложных декораций кумиры создали непревзойденный клип, а их талантам просто нет границ.
Стоит напомнить, что недавно еще одна украинская исполнительница представила клип. Оля Полякова сняла видео на песню "Лед тронулся" с чемпионом по фигурному катанию в главной роли.
Кроме того, Светлана Тарабарова представила видеоработу в стиле нео-мюзикл на новую песню "Мені казково".
А еще, французская певица и актриса Ванесса Паради спела лирическую песню о Киеве, выбрав украинскую столицу, в качестве локации для съемки одноименного клипа.