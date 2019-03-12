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"Мурашки по шкірі": THE HARDKISS представили кліп з чуттєвим танцем від Юлії Саніної


Неймовірна пластика солістки полонила шанувальників творчості групи

Видео: THE HARDKISS — Серце (Youtube)

Группа The Hardkiss представила клип на песню из третьего студийного альбома  под названием "Залізна ластівка" -  "Сердце".

Хотя клип и получился довольно минималистичным (съемки проходили всего в одной локации на открытой местности без декораций), тем не менее видео вышло достаточно выразительным и эмоциональным, благодаря чувственному танцу в стиле котемпорари, который исполнила солистка группы Юлия Санина. Девушка удивила своих фанатов танцевальным талантом, которого от нее никто не ожидал. Юлия смогла профессионально выполнить сложные элементы танца и передала лирическое настроение песни.
Щемящую пустоту одиночества создатели клипа попытались передать и с помощью натуры — голой степи. И, поскольку, съемки проходили у развалин скального монастыря в селе Субич Каменец-Подольского района Хмельницкой области — это еще один намек на отрешенность и уединение. 
Подписчики в комментариях на официальной странице группы в Instagram отметили, что без лишних спецэффектов, массовок и сложных декораций кумиры создали непревзойденный клип, а их талантам просто нет границ.

  • "Искренность — ваша отличительная черта! И это самое важное и любимое!" - juliayamkova
  • "Неймовірна робота, незвично, неочікувано і так прекрасно!!! В серце", - irinyurch
  • "Шикарно", - natansia_01
  • "Завораживает и это кайф в чистом виде", - oleksandrchepiga
  • "Невероятная робота! Юляяя, какой же динамичный, чувственный и нежный танец. Мурашит как и от самой песни! Клип – кайф!" - sasha_seymer
  • "Очередной шедевр!" - pienan_17
  • "Юля, ви вмієте дивувати!!!" - ania.tsependa
  • "Незвично і цікаво, лайк за експеримент", - julian_nvk
  • "Юлия, Вы пример исполнителя, который никогда не останавливается в желании развиваться. Спасибо Вам за такую работу. Очень неожиданный и трогательный перфоменс. Существует множество клипов, где под лирическую композицию показывается хореография, но Ваш клип выделяется на их фоне, даже не возникло каких-то ассоциаций будто что-то напоминает", - zhulyukova.

Стоит напомнить, что недавно еще одна украинская исполнительница представила клип. Оля Полякова сняла видео на песню "Лед тронулся" с чемпионом по фигурному катанию в главной роли.

Кроме того, Светлана Тарабарова представила видеоработу в стиле нео-мюзикл на новую песню "Мені казково".

А еще, французская певица и актриса Ванесса Паради спела лирическую песню о Киеве, выбрав украинскую столицу, в качестве локации для съемки одноименного клипа.

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