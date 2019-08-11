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"Можна все": Іраклі Макацарія з оголеним торсом показав, як розслабляється на вихідних

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.08.2019 - 16:38
"Можна все": Іраклі Макацарія з оголеним торсом показав, як розслабляється на вихідних
Фото: Іраклі Макацарія (instagram.com/maqatsa)

Екс-Холостяк здивував гастрономічними надмірностями, які іноді дозволяє собі

 Кінець трудового тижня — привід розслабитися і дозволити собі трохи більше звичайного, вважає "грузинський наречений" Іраклі Макацарія, про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість опублікував домашнє фото, на якому зручно розташувавшись на дивані, він обклався коробками з піцою та іншими фаст-фудом. А найуважніші підписники навіть помітили на столі спустошену пляшку, яка нагадує тару слабоалкогольних напоїв.

&quot;Можна все&quot;: Іраклі Макацарія з оголеним торсом показав, як розслабляється на вихідних

 "Сьогодні можна все. Після важкого тижня, виснажливих тренувань і робочих проектів вже за традицією недільний день починається cheat meal. Вгадаєте скільки секунд мені знадобиться на 2 піци?" - залишив підпис під фото Іраклі.

І підписники із задоволенням вступили в діалог:

  • М'яска не завадило б!!!!
  • І пивко з ранку - нормальність
  • Клас, моя улюблена, "Чотири сири"))
  • І у мене сьогодні жор
  • О боже!!! Ні, ну так же не можна!
  • 10 секунд...
  • скільки секунд???))))))))) вживання їжі навіть по-спортивному)
  • Смачного найсексуальніший і найчарівніший чоловік
  • 60 сек
  • Приємного апетиту
  • Ого! Дааа уж... їжі багато не буває
  • 30
  • 5 хвилин
  • Айяйяй)
  • Пивко за 3 секунди пішло?
  • Красень
  • На здоров'я
 

 Нагадаємо, що нещодавно Іраклі Макацарія поміркував про те, чого б хотів навчитися. А також, пофантазував про те, яким би був членом журі шоу Х-фактор.

 Крім того, Іраклі Макацарія зізнався, що є людина, якій він довіряє всі свої секрети.
 А також Іраклі в інтерв'ю зізнався Маші Єфросиніній у своїх пікантних слабкостях.

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Новини України Иракли Макацария
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