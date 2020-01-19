Можна писати книги: Тодоренко поділилася зворушливою історією і вперше показала величезну сім'ю

Регіна Тодоренко разом з синочком Михайлом вирушила в рідну Одесу, де гостює у батьків. В цей час її чоловік, співак Влад Топалов сумує за рідним людям вдома в Москві. Але у ведучої є дуже поважна причина затримаються на батьківщині – вона разом зі своєю великою та дружною родиною організувала для улюбленого дідуся свято на честь його 80-річчя! Зірка "Орла і Решки" закидала мережу знімками в тісному колі рідних і показала всіх своїх родичів і ювіляра.

Для свята Регіна одяглася скромно і лаконічно, але яскраво. Вона вибрала червону сукня з спідницею кльош і рукавом три чверті. Регіна розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на губи з червоною помадою.

На фото іменинник позує в оточенні дітей, онуків і правнуків. Приміщення щедро прикрашене кульками, а по центру на стіні красується цифра "80" складена також із кульок.

Фото: Регіна Тодоренко з сім'єю (instagram.com/reginatodorenko)

"Моєму дідусеві 80 років. З них 52 роки він працював стоматологом, врятував життя тисяч людей, був військовим лікарем, виховав кілька поколінь дітей, онуків, а тепер і правнуків, вже 58 років любить нашу бабусю (вона зараз не з нами), а Дідусь все одно її любить, 40 років прожив у щасливому і дууууже емоційному шлюбі! Про нашого дідуся можна писати книжки", – з гордістю зізналася Регіна.

"Ви просто уявіть, скільки всього бачили такі люди, як мій Дід. Патефон змінив грамофон, магнітофон посунув телеграфон, а скільки разів входила в моду довжина міді, а скільки черг за хлібом, ковбасою, а потім за колою, скільки разів змінилася влада, а скільки бетменів народилося і виросло на його очах і тд. Дожити б нам усім до його віку, кохати і бути коханим, потрібним, важливим і щасливим, йти в ногу з часом, не зупинятися на досягнутому!" - захопилася вона.

Фото: Регіна Тодоренко з сім'єю (instagram.com/reginatodorenko)

"Дід подає нам усім приклад , як залишатися в інформаційному потоці: він знає, що Бейонсе виступає в стягуючих колготках, скільки коштує концерт JLo, і яка обкладинка еротичного журналу найрейтинговіша (він ще багато чого знає). Ми з дідусем часто філософствуємо на тему нинішньої емансипації, про патріархальне виховання і про реформації соціуму. Ось так треба мотивувати своїх дітей - жити і йти в ногу з часом! Спасибі", - розповіла вона про прогресивного дідуся і замотивировала інших його прикладом.

У подарунок імениннику Регіна зробила альбом, куди помістила пам'ятні фото. На чорно-білих кадрах можна побачити знімки ювіляра в молодості. "А ще я зрозуміла, що один з найцінніших подарунків - це альбом. Зараз велика рідкість", - написала ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко з сім'єю (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що раніше Тодоренко опублікувала рідкісне фото з сестрою і показала, як виглядає її родичка.