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Можна на "Оскар": Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2019 - 20:11
Можна на "Оскар": Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом
Катя Осадча: instagram.com/kosadcha/

Телеведуча відправилася на зйомки в Дрезден

Зоряна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно порадувала шанувальників новим капелюшком, поїхала в німецький Дрезден на зйомки чергового випуску "Світського життя".

У своєму Instagram вона поділилася фото, на якому зображена в розкішній довгій червоній сукні з шлейфом та V-образним вирізом. Катя позує на сходах оперного театру, вкритих червоною ковровою доріжкою.

Ведуча також додала до "королівського" образу масивні сережки та тіару.

"Оперний бал у Дрездені щорічно збирає зірок, монарших осіб та аристократію", - написала телеведуча.

Можна на &quot;Оскар&quot;: Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом

Фолловери буквально закидали публікацію схвальними коментарями. "Цариця", "Богиня", "Королівна", - і це далеко не повний список епітетів, якими прихильники наділили українську красуню.

Можна на &quot;Оскар&quot;: Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

До слова, нещодавно телеведуча зробила селфі, на якому позує без макіяжу, що дуже сподобалося її Instagram-підписникам.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча взяла участь у флешмобі #10yearschallenge, у зв'язку з чим показала свої старі фото. 

Відео: РБК-Україна

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