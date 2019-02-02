Можна на "Оскар": Катя Осадча вразила шанувальників шикарним образом

Катя Осадча: instagram.com/kosadcha/

Телеведуча відправилася на зйомки в Дрезден

Зоряна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно порадувала шанувальників новим капелюшком, поїхала в німецький Дрезден на зйомки чергового випуску "Світського життя".

У своєму Instagram вона поділилася фото, на якому зображена в розкішній довгій червоній сукні з шлейфом та V-образним вирізом. Катя позує на сходах оперного театру, вкритих червоною ковровою доріжкою.

Ведуча також додала до "королівського" образу масивні сережки та тіару.

"Оперний бал у Дрездені щорічно збирає зірок, монарших осіб та аристократію", - написала телеведуча.

Фолловери буквально закидали публікацію схвальними коментарями. "Цариця", "Богиня", "Королівна", - і це далеко не повний список епітетів, якими прихильники наділили українську красуню.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

До слова, нещодавно телеведуча зробила селфі, на якому позує без макіяжу, що дуже сподобалося її Instagram-підписникам.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча взяла участь у флешмобі #10yearschallenge, у зв'язку з чим показала свої старі фото.

Відео: РБК-Україна