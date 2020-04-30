Можете пишатися собою: Влад Топалов емоційно звернувся до хейтерів

Після гучного скандалу в зв'язку з висловлюванням Регіни Тодоренко про жертв домашнього насильства першим "соціальну тишу порушив Влад Топалов. Виконавець дуже емоційно звернувся до підписників і в особливості до всіх хейтерів. І закликав, нарешті, вчитися бути добрішими. При цьому співак кілька разів підкреслив, що сам зла вже ні на кого не тримає і щиро бажає всім добра. З пронизливою промовою виступив Влад в прямому instagram-ефірі.

Емоційний ефір Топалов записав не тільки через скандал з висловлюванням дружини. Днями пішов з життя близький друг Влада, що поранило його в саме серце.

“Ви знаєте, ви стільки обрушили гі**а на мене, на мою сім'ю. Бог вам суддя, я сам не святий!.. Мені дуже багато є що сказати кожному з вас, хто посмів образити мене і мою родину — в обличчя, в очі. І я впевнений, що більшість з вас побачивши мене в обличчя, ніколи б цього не сказали мені. Але я вас всіх прощаю. Я сам не святий, дуже багато в житті зробив поганого, за що мені соромно. І відповідати перед богом", — зізнався Топалов в прямому ефірі своїм фоловерам.

За словами Топалова, через скандал Тодоренко буквально втратила все.

“Все, що ви маєте проти мене, моєї дружини, моєї сім'ї — це все неважливо. Як би ви там не розривалися від злості на своїх диванах. Від заздрості, ненависті... Це все неважливо! Ви не важливі! Життя моєї родини, здоров'я моєї родини, — це важливо. Я вас не боюся. А ось смерті близьких я боюся. І я вам чесно скажу, моя родина пережила важкий стрес за останні п'ять днів. Завдяки вам мою дружину позбавили всього, чого вона домагалася — всього! Звань, проектів, контрактів, роботи, грошей... Все! Я дуже сподіваюся, що всі 20 тисяч людей, які написали під моїм постом мерзенні, жахливі коментарі, що ви собою задоволені. Що ви пишаєтеся собою! Що комусь просто дуже погано і боляче. Ви молодці, ви можете собою пишатися", — відверто звертається до хейтерів Топалов.

Співак закликав недоброзичливців вчитися бути добрішими.

“Було б круто, якщо б ми всі, включаючи мене, були добрішими. Це дуже складно! Ви ненавидите мене, мою дружину, я ненавиджу вас. Я готовий вбити кожного з вас, а ви готові вбити мене, мою дружину, мою дитину! Ви бажаєте мені і моєму синові згоріти у вогні. Моєму сину рік і чотири місяці... Було б здорово, якщо б ми змусили себе, навчилися бути добрішими. Як так? Людина образила тебе до глибини душі! І взяти в цей момент не бажати спалити у вогні. А сказати — Я тебе прощаю! Хіба мій син заслужив такої ненависті від вас? Мені здається ні, а вам здається так. І ви праві і я прав!" — міркує Топалов.

“Чому ми такі злі? Чому ми так ненавидимо один одного?" — не стримує сліз Влад.

Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Також виконавець опублікував окремий пост-заклик на своїй сторінці в мережі instagram. Влад закликає рухатися далі!

“Пропоную рухатися далі всім. Що скажете? «За»? Я втомився від всієї цієї злості і ненависті. Чесно. Зла не тримаю ні на кого", — пише Топалов.