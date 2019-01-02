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"Можеш бути жирненькою": Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 16:02
"Можеш бути жирненькою": Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка у всьому знаходить позитивні сторони

Відома українська співачка, екс-учасниця тріо "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка нещодавно похвалилася покупкою власної квартири в Москві, зізналася, що через це у неї не вийшло поїхати у зимову відпустку. Однак артистка не сумує і в усьому знаходить позитив. Так, на своїй сторінці в Instagram Анна перерахувала три причини, чому варто радіти відсутності відпустки.

Зірка також запропонувала шанувальникам привести свої варіанти в коментарях. До публікації Сєдокова прикріпила фото, на якому вона у спортивному костюмі і пуховику позує на засніженій вулиці в Москві.

&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

"Фоточек з літа поки немає, але нам і тут нормально! Чудово ! Приголомшлива погода! Я вважаю , що сила самонавіювання наше все. Отже, я зараз внизу наведу 3 причини радіти тому, що ти не полетів у відпустку! Пропоную тобі доповнити мій список своїми доводами і за найкрутіші отримати від мене лайки і трьох веселих і кмітливих я ввечері привітаю особисто в моєму сториз! Подобається? Ну понеслася!
1. Можна беспалевно завести ще один акаунт, щоб дивитися сториз колишнього! Адже якщо б я була зайнята на пляжі, то явно б на це в мене не вистачило часу.
2. Можна навчитися самій робити апероль з шампанського, а не з просекко і вивчити цей новий небачений смак, тому що тобі лінь одягатися і йти по холоду в магазин! Якби я була на курорті, то там явно б аперольчик мені заважав якийсь симпатичний бармен і я б не винайшла новий смак!
3. Ти можеш бути жирненькою і цього ніхто не побачить!!! Адже ти в пальто-ковдрі або в фуфайці і 4 штанях, а не у золотому купальнику!!! Ураааа!!! Я така щаслива!!!" - написала співачка.

&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки

&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

Підписники Сєдокової активно діляться своїми варіантами в коментарях.

"Можна переглянути всі улюблені фільми в ліжку, з великим запасом самого смачненько. В романтичну сніжну погоду хіба не чудово";

"Просто напросто добре погуляти на корпоративі, стрибнути на шпагат, підсумок травма і ти лежиш...моя історія на жаль";

"Можна ловити сніжинки ротом і рукавицями, а потім розглядати їх красу разом з дитиною, Можна лежати всією сім'єю в піжамах під теплою ковдрою і переглянути всі частини один вдома, Можна ходити в гості і нарешті побачитися з усіма друзями, подарувати і прийняти подаруночки";

"Можна пограти в сніжки з коханим! а ще краще-закинути його в замет і гарненько намилити! На пляжі адже так не вийде))) А ще можна зліпити сніговика!" - пропонують фолловери співачки

&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки

&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки&quot;Можеш бути жирненькою&quot;: Сєдокова потішила плюсами відсутності відпустки

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова відверто розповіла про особисту трагедію.

Також Сєдокова зізналася у своєму ставленні до інституту шлюбу. Вона заявила, що як і раніше вірить у справжні почуття.

Відео: РБК-Україна

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