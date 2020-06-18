Моя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинника

Первістку артистки виповнився 21 рік
50-річна Ірина Білик - горда і щаслива мама двох синів. Молодший Табриз з'явився на світ всього 4 роки тому з допомогою сурогатної матері, а його батьком став російський фотограф і режисер Аслан Ахмадов. Старшого ж Гліба співачка народила від моделі Андрія Оверчука, з яким зустрічалася з 1998 по 2002 рік. 18 червня у нього день народження і зіркова мама в честь свята показала рідкісне фото з первістком в мережі.
На знімку довговолосий Гліб, якому виповнився 21 рік, мило посміхається на камеру. Ірина також похвалилася талантами сина і показала його незвичайні малюнки.
"Це мій Гліб! Сьогодні йому 21! А це його малюнки...я в шоці! Геніально! З днем народження, моя Зірка!", - написала Білик.
Ірина Білик показала сина-іменинника (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Відзначимо, що крім живопису хлопець також захоплюється музикою і грає зі своєю групою.
Ірина Білик похвалилася малюнками старшого сина Гліба (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Користувачі мережі засипали співачку привітаннями і захопленими відгуками про таланти її сина.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Ірина Білик розсекретила свою нову дієту - співачка вирішила спробувати метод інтервального голодування.
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Автор: Марина Настевіч