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Моя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинника

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2020 - 13:32
Моя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинника
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Первістку артистки виповнився 21 рік

50-річна Ірина Білик - горда і щаслива мама двох синів. Молодший Табриз з'явився на світ всього 4 роки тому з допомогою сурогатної матері, а його батьком став російський фотограф і режисер Аслан Ахмадов. Старшого ж Гліба співачка народила від моделі Андрія Оверчука, з яким зустрічалася з 1998 по 2002 рік. 18 червня у нього день народження і зіркова мама в честь свята показала рідкісне фото з первістком в мережі.

На знімку довговолосий Гліб, якому виповнився 21 рік, мило посміхається на камеру. Ірина також похвалилася талантами сина і показала його незвичайні малюнки.

"Це мій Гліб! Сьогодні йому 21! А це його малюнки...я в шоці! Геніально! З днем народження, моя Зірка!", - написала Білик.

Моя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинника

Ірина Білик показала сина-іменинника (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Відзначимо, що крім живопису хлопець також захоплюється музикою і грає зі своєю групою.

Моя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинникаМоя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинникаМоя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинника

Ірина Білик похвалилася малюнками старшого сина Гліба (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Користувачі мережі засипали співачку привітаннями і захопленими відгуками про таланти її сина.

  • З Днем Народження!!! Який вже дорослий
  • Талановитий син талановитої мами.
  • Як же він схожий на батька! Щастя і здоров'я йому!
  • З днем народження! Гарний хлопець, цікавий! Але стрижка точно не його!
  • Талановитий хлопець! З днем народження його!
  • Вітаємо тебе з днем народження скромного красеня!
  • Талановита Мама - талановитий синку. Вітаю
  • З іменініком вас який дорослий син
  • Який Глібчику. Щастя і здоров'я! Дивовижні малюнки. Шоконуться, звичайно, можна. Але вони прикольні
  • І вас Іра з святом,адже 21 рік тому ви подарували життя своєму синові і собі щастя материнства
  • З Д/Р, а малюнки вражають
  • Клас ! Який вже дорослий ! З днем народження іменинника !

Моя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинника

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Ірина Білик розсекретила свою нову дієту - співачка вирішила спробувати метод інтервального голодування.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Ірина Біликсын
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