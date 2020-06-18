Моя зірка: Ірина Білик похвалилася талантами старшого сина-іменинника

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Первістку артистки виповнився 21 рік

50-річна Ірина Білик - горда і щаслива мама двох синів. Молодший Табриз з'явився на світ всього 4 роки тому з допомогою сурогатної матері, а його батьком став російський фотограф і режисер Аслан Ахмадов. Старшого ж Гліба співачка народила від моделі Андрія Оверчука, з яким зустрічалася з 1998 по 2002 рік. 18 червня у нього день народження і зіркова мама в честь свята показала рідкісне фото з первістком в мережі.

На знімку довговолосий Гліб, якому виповнився 21 рік, мило посміхається на камеру. Ірина також похвалилася талантами сина і показала його незвичайні малюнки.

"Це мій Гліб! Сьогодні йому 21! А це його малюнки...я в шоці! Геніально! З днем народження, моя Зірка!", - написала Білик.

Ірина Білик показала сина-іменинника (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Відзначимо, що крім живопису хлопець також захоплюється музикою і грає зі своєю групою.

Ірина Білик похвалилася малюнками старшого сина Гліба (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Користувачі мережі засипали співачку привітаннями і захопленими відгуками про таланти її сина.

З Днем Народження!!! Який вже дорослий

Талановитий син талановитої мами.

Як же він схожий на батька! Щастя і здоров'я йому!

З днем народження! Гарний хлопець, цікавий! Але стрижка точно не його!

Талановитий хлопець! З днем народження його!

Вітаємо тебе з днем народження скромного красеня!

Талановита Мама - талановитий синку. Вітаю

З іменініком вас який дорослий син

Який Глібчику. Щастя і здоров'я! Дивовижні малюнки. Шоконуться, звичайно, можна. Але вони прикольні

І вас Іра з святом,адже 21 рік тому ви подарували життя своєму синові і собі щастя материнства

З Д/Р, а малюнки вражають

Клас ! Який вже дорослий ! З днем народження іменинника !

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Ірина Білик розсекретила свою нову дієту - співачка вирішила спробувати метод інтервального голодування.

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Автор: Марина Настевіч