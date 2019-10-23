Ти моє життя: Венсан Кассель зворушив мережу рідкісним фото коханої дружини

Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)

52-річний актор зізнався в любові Тіні Кунакі

Венсан Кассель та Тіна Кунакі – одна з найбільш обговорюваних пар у світі. 52-лений актор і 22-річна модель разом вже досить довго, навесні цього року у них народилася дочка Амазони. Але багато хто до цих пір сумнівається, що це любов, списуючи все на пристрасть і небажання Венсана старіти. Схоже, актор вирішив ще раз довести дружині (а заодно і всьому світу) щирість своїх почуттів.

Тіна Кунакі на сторінці Венсана (фото: instagram.com/vincentcassel)

Він опублікував у своєму мікроблозі фото Тіни. Знімок, дуже атмосферний і зроблений немов випадково, з першого погляду нічим не примітний. Дівчина сидить за столом, заставленим кухлями, в кадр також потрапили інші люди. Сама Тіна сміється, намагаючись стримати рукою піднялися від пориву вітру свої пухнасте волосся.

Мабуть, в цій картинці Венсан побачив ціле життя. Саме так він підписав фото, додавши ще закоханий емодзі. «Ти також моє життя», – прокоментувала Тіна пост. А Венсан додав: «Я досяг успіху в моєму житті». Потрібно сказати, що фото обожнюваної дружини на його сторінці з'являються не так часто. Тому кадр просто підірвав мережу: за кілька годин фото набрало близько 100 000 лайків, а романтичне листування закоханих під фото зібрала ще безліч «сердечок».

Тіна і Венсан обожнюють один одного (фото: instagram.com/vincentcassel)

Сама Тіна, яка обожнює постити спільні фото і відео з коханим чоловіком, також давно не радувала послідовувачів спільними кадрами. Зате вона показала нову провокаційну зйомку, де постала напівоголеною. У чорно-білій фотосесії вона приміряла тільки напівпрозору білизну і колготки, що підкреслили природну сексуальність і видатні зовнішні дані гарячої красуні. На більшості знімків вона лежить у ліжку, на інших же насолоджується келихом вина і спагетті.

Тіна в новій фотосесії (фото:instagram.com/tinakunakey)