"Моя!" Щасливий Топалов розчу зворушив мережу романтичним вікендом з Тодоренко

Регіна Тодоренко і Влад Топалов – заняті молоді батьки, у яких катастрофічно не вистачає часу, зате рідкісні моменти дозвілля вони з задоволенням проводять разом. Так, на весняний березневий святковий вікенд зіркова сім'я вирушила в Санкт-Петербург, де Влад і Регіна багато гуляли і з цікавістю вивчали місто, а також проводили час з друзями і насолоджувалися головними визначними пам'ятками. В Instagram Влад ділиться фотозгадками з поїздки та своїми емоціями – він щасливий, що кохана розділила з ним прекрасні миті в атмоферном місці.

Так, співак опублікував спільне фото з дружиною, на якому вони щасливо і безтурботно посміхаються. Знімок був зроблений на набережній Неви. "Моя!" - коротко і красномовно підписав він знімок. У відповідь Регіна залишила для чоловіка безліч сердечок під постом.

Шанувальники пари тут же почали дарувати парі щирі компліменти.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Одна сатана: Тодоренко несподівано нагадала шанувальникам Топалова на ніжному фото з сином

Регіна така позитивна, відкрита, хочеться завжди з нею бути поруч, набратися енергії, з такими легко спілкуватися, вона молодець. Щастя вам, ура!

Подобається пара дуже! Гармонійні, такі справжні і люблячі один одного

Немає нічого крутіше бути справжнім, природним! Ви саме це випромінюєте

Вам хто-небудь говорив, що ви одне обличчя! Ви дуже схожі! Якщо б Владу блакитні очі, то я б сказала брат і сестра!

Ви кльові

Ви класні

Хороші!

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Також Влад показав спільне фото з друзями з Пітера і підписав кадр: "Незабутні дні однією великою родиною". Крім того, він повідомив, що в місті стояла чудова погода, тому викед вдався на всі 100! "Чарівне місто!!!! Особливо, якщо потрапити в гарну погоду!" - повідомив музикант.

Фото: Регіна Тодоренко, Влад Топалов і їх друзі (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше сліпуча Регіна Тодоренко захопила мережу ефектною появою на новому російському музичному шоу "Маска".