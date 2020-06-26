Ти моя нагорода: Кайлі Дженнер зворушила ніжним фото з 2-річною донькою

Кайлі Дженнер останнім часом не сходить з перших рядків всіляких рейтингів. Незважаючи на те, що 22-річну красуню позбавили титулу наймолодшої мільярдерки в світі, вона міцно зайняла позицію найбільш високооплачуваної зірки. Також вона лідирує за кількістю фоловерів серед всіх своїх сестер. Але всі ці досягнення тьмяніють у порівнянні з головним надбанням дівчини – її дочкою, якій взимку виповнилося 2 роки. Кайлі впевнена: вона – її головна нагорода, і намагається виражати це як можна частіше.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька годин тому дівчина опублікувала чергове зворушливе фото, на якому постала разом зі Стормі. Вона сидить в яскраво-червоній машині, тримаючи на руках дитину. «Я знаю, що перемогла, коли отримала тебе», – написала щаслива матуся під знімком. Обидві красуні виглядають задоволеними і неймовірно стильними. Кайлі одягла чорні брюки і коротку шкіряну куртку, а доповнила все масивними білими кедами. Дочку вона одягла також у брання total black. Фото так розчулило мережу, що шанувальники віддали йому неймовірну навіть для Дженнер кількість лайків – більше семи мільйонів. А в коментарях вкотре захопилися, як красиві мама і її дочка. За словами фоловерів, дівчинка росте копією знаменитої мами і гарніших дівчат важко відшукати у всьому всесвіті.

Щаслива матуся (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, дочка Кайлі народила від репера Тревіса Скота, з яким перебувала у відносинах кілька років. Восени минулого року пара розлучилася, але зберегла дружнє спілкування заради спільної доньки. Тепер у пресі періодично з'являються новини про примирення знаменитостей. Але ні музикант, ні зірка соцмереж не дають їм підтвердження. Так що, цілком можливо, це не більше ніж чутки.