"Моя любов": Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком

На знімку малюк мило обіймає маму
Переможниця "Євробачення 2016", відома українська співачка Джамала, яка розповіла про своїх мрії, порадувала шанувальників новим знімком зі своїм синочком. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку артистка щасливо посміхається в камеру, ніжно обіймаючи малюка. Як зазвичай, син співачки Емір-Рахман зображений спиною - Джамала воліє поки не показувати обличчя дев'ятимісячного спадкоємця.
"Моя любов! Pure Love #nofilters #purelove #emirrahman", - підписала зворушливий кадр зірка.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
У коментарях користувачі мережі розчулюються фотографії і відзначають, що Джамала виглядає дуже щасливою і красивою, а малюк сама чарівність.
"Солодкий пупсик!!!";
"Який гарний хлопчик бажаю вам щастя і вашій дитині також бажаю щастя";
"Дуже гарне і ніжне фото) ці відчуття ні з чим не зрівняти,в таких обіймах можна розтанути від щастя) я теж маю синочка і такі миті просто безцінні) щастя та здоров'я Вам";
"Не перестаю дивуватися-як у вас вистачає сил на творчість з дитиною? Я навіть дописати цей комент не можу";
"Мамине сонечко! Милі!";
"Діти це найдорожче у світі";
"Ці глазааааа!!!!! Очі не суперзірки, не переможця Євробачення, а очі ЩАСЛИВОЇ МАМИ!!!!!";
"Маленьке щастя";
"Такі солодкі обіймашки";
"Які гарні, ростіть здоровенькими і щасливими";
"Джа)) не будьте занадто забобонною, від того що ви будете фоткати своєї дитини" нормально ", нічого поганого не станеться !!!! Ps: покажіть вже світу своє щастя", - пишуть фолловери
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, первісток Джамали народився в кінці березня 2018 року. Тоді щаслива мама зворушливо повідомила своїм шанувальникам: "Моя найкраща пісня". При цьому навесні 2017 Джамала також офіційно вийшла заміж за коханого — бізнесмена Сеїт-Бекіра Сулейманова. Весілля пара зіграла в кримсько-татарському стилі, дотримуючись важливі традиції.
Ми також писали про те, що Джамала розповіла, як поборола післяпологову депресію.
До речі, нещодавно Джамала показала зворушливе фото свого синочка Емір-Рахмана
Джамала вперше стала мамою (фото: РБК-Україна)