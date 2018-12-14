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"Моя любов": Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком

Lite » Зірки 14.12.2018 - 10:02
"Моя любов": Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

На знімку малюк мило обіймає маму

Переможниця "Євробачення 2016", відома українська співачка Джамала, яка розповіла про своїх мрії, порадувала шанувальників новим знімком зі своїм синочком. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку артистка щасливо посміхається в камеру, ніжно обіймаючи малюка. Як зазвичай, син співачки Емір-Рахман зображений спиною - Джамала воліє поки не показувати обличчя дев'ятимісячного спадкоємця.

"Моя любов! Pure Love #nofilters #purelove #emirrahman", - підписала зворушливий кадр зірка.

&quot;Моя любов&quot;: Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком&quot;Моя любов&quot;: Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях користувачі мережі розчулюються фотографії і відзначають, що Джамала виглядає дуже щасливою і красивою, а малюк сама чарівність.

"Солодкий пупсик!!!";

"Який гарний хлопчик бажаю вам щастя і вашій дитині також бажаю щастя";

"Дуже гарне і ніжне фото) ці відчуття ні з чим не зрівняти,в таких обіймах можна розтанути від щастя) я теж маю синочка і такі миті просто безцінні) щастя та здоров'я Вам";

"Не перестаю дивуватися-як у вас вистачає сил на творчість з дитиною? Я навіть дописати цей комент не можу";

"Мамине сонечко! Милі!";

"Діти це найдорожче у світі";

"Ці глазааааа!!!!! Очі не суперзірки, не переможця Євробачення, а очі ЩАСЛИВОЇ МАМИ!!!!!";

"Маленьке щастя";

"Такі солодкі обіймашки";

"Які гарні, ростіть здоровенькими і щасливими";

"Джа)) не будьте занадто забобонною, від того що ви будете фоткати своєї дитини" нормально ", нічого поганого не станеться !!!! Ps: покажіть вже світу своє щастя", - пишуть фолловери

&quot;Моя любов&quot;: Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком&quot;Моя любов&quot;: Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком

&quot;Моя любов&quot;: Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком&quot;Моя любов&quot;: Джамала розчулила мережу ніжним фото з синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, первісток Джамали народився в кінці березня 2018 року. Тоді щаслива мама зворушливо повідомила своїм шанувальникам: "Моя найкраща пісня". При цьому навесні 2017 Джамала також офіційно вийшла заміж за коханого — бізнесмена Сеїт-Бекіра Сулейманова. Весілля пара зіграла в кримсько-татарському стилі, дотримуючись важливі традиції.

Ми також писали про те, що Джамала розповіла, як поборола післяпологову депресію.

До речі, нещодавно Джамала показала зворушливе фото свого синочка Емір-Рахмана

Джамала вперше стала мамою (фото: РБК-Україна)

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