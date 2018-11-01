"Моя любов": дочка Олі Полякової показала фото з відпочинку на Мальдівах

Фото: Марія Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

13-річна Маша відмінно проводить час на березі океану

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка повністю оголилася на пляжі, зараз разом з родиною відпочиває на Мальдівах. Старша дочка артистки поділилася фотографіями з берега океану в своєму Instagram.

На фото 13-річна Маша з'явилася в купальнику в горох і капелюсі.

"Мальдіви найкраще місце на землі", - підписала кадр дівчинка.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Також вона опублікувала кілька забавних і милих знімків зі своєю молодшою сестрою, семирічної Алісою.

Дівчата позували в океані, обнімаючись і весело сміючись. Маша назвала сестричку "Любимка" і "Моя любов".

Фото: Маша Полякова з сестрою Алісою (instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальникам дуже сподобалися фото Маші. В коментарях вони відзначили, що сестрички дуже красиві.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, 26 жовтня популярна українська співачка Оля Полякова зібрала повний зал шанувальників у київському Палаці спорту. Подивитися на грандіозне шоу "Королева ночі" зібралося майже 10 тисяч осіб. Під час концерту артистка вразила публіку неймовірно яскравими і ефектними нарядами, які регулярно змінювала.

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова зробила гучну заяву про президентство.

Відео: РБК-Україна