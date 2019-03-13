"Моя любов": Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

Співачка і її колега зробили заяву на камеру

Известная певица Анна Седокова не только мастерски умеет дразнить поклонников очень откровенными фото, провоцирующими жаркие дискуссии, но и интриговать появлением в компании мужчин, особенно, если она им делает публичные признания. Так, в InstaStories звезды появились кадры с российским певцом, телеведущим и участником группы MBAND Анатолием Цоем, которому артистка заявила о своей любви и получила взаимный ответ.

Знаменитость назвала молодого человека "любовь моя", а он, в свою очередь, пропел ей те же самые слова, лишь плотнее прижавшись к Анне.

"Я сейчас сделаю так: "чирибу-чирибай" и рядом со мной появиться моя любовь. Раз, два, три", - демонстративно взмахнула рукой певица и переместила камеру на мужчину рядом, которым и оказался ее коллега.

"Моя любовь твоей любви", - нараспев протянул Анатолий. "Круче? Что дальше? Рифмуй", - предложила ему артистка. "Круче, чем один. Что круче, чем один?" - добавил растерянный Цой. "Двое, конечно", - пояснила Седокова.

Фото: Анна Седокова и Анатолий Цой (instagram.com/annasedokova)

Затем Анна рассказала, что вместе с певцом они находятся на съемке и вскоре обо всем расскажут и покажут поклонникам.

Стоит отметить, что Седокова утверждает, что с российский певцом ее связывает нежная, настоящая дружба, но фаны подозревают, что у артистов роман или, по меньшей мере, их связывает обоюдная нескрываемая симпатия, способная вылиться в нечто большее.

Фото: Анна Седокова и Анатолий Цой (instagram.com/anatoliytsoy_official)

Ранее Анна Седокова растрогала сеть семейным пляжным фото с дочерью Алиной и сыном Гектором.

К слову, Анна Седокова показала нарядный образ в роскошном платье огненного оттенка с внушительным декольте.