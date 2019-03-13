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"Моя любов": Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2019 - 09:32
"Моя любов": Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка і її колега зробили заяву на камеру

Відома співачка Анна Сєдокова не тільки майстерно вміє дражнити шанувальників дуже відвертими фото, провокуючими палкі дискусії, але й інтригувати появою в компанії чоловіків, особливо, якщо вона їм робить публічні зізнання. Так, у InstaStories зірки з'явилися кадри з російським співаком, телеведучим і учасником гурту MBAND Анатолієм Цоєм, якому артистка заявила про свою любов і отримала взаємну відповідь.

Знаменитість назвала молодого чоловіка "любов моя", а він, у свою чергу, проспівав їй ті ж самі слова, лише щільніше притиснувшись до Анни.

"Я зараз зроблю так: "чирибу-чирибай" і поруч зі мною з'явитися моя любов. Раз, два, три", - демонстративно змахнула рукою співачка і перемістила камеру на хлопця поруч, яким і виявився її колега.

"Моя любов твоєї любові", - співучо простягнув Анатолій. "Крутіше? Що далі? Рифмуй", - запропонувала йому артистка. "Крутіше, ніж один. Що крутіше, ніж один?" - додав розгублений Цой. "Двоє, звичайно", - пояснила Сєдокова.

&quot;Моя любов&quot;: Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

&quot;Моя любов&quot;: Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

&quot;Моя любов&quot;: Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

Фото: Анна Сєдокова та Анатолій Цой (instagram.com/annasedokova)

Потім Ганна розповіла, що разом зі співаком вони знаходяться на зйомці і незабаром про все розкажуть і покажуть шанувальникам.

Варто відзначити, що Сєдокова стверджує, що з російським співаком її пов'язує ніжна, справжня дружба, але фани підозрюють, що в артистів роман або, щонайменше, їх пов'язує спільна неприхована симпатія, здатна вилитися в щось більше.

&quot;Моя любов&quot;: Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

&quot;Моя любов&quot;: Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

&quot;Моя любов&quot;: Анна Сєдокова і популярний співак заінтригували зізнанням

Фото: Анна Сєдокова та Анатолій Цой (instagram.com/anatoliytsoy_official)

Раніше Анна Сєдокова зворушила мережу сімейним пляжним фото з дочкою Аліною і сином Гектором.

До слова, Анна Сєдокова показала ошатний образ в розкішній псукні вогняного кольору з глибоким декольте.

"Розкішна мати": Анна Седокова в пікантній білизні показала свої принади Седокова зі сміливим декольте "нарвалася" на хвилю компліментів
Новини України Ганна Сєдокова
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