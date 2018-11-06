"Моя гордість": Тоня Матвієнко зворушливо привітала дочку з днем народження

Фото: Тоня Матвієнко з донькою (колаж РБК-Україна)

Старшій доньці співачки виповнилося 20 років

Популярна українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно зірвала оплески прикордонників і виступила на біс в аеропорту, зворушливо привітала з ювілеєм свою старшу доньку Уляну. На своїй сторінці в Instagram артистка залишила теплі вітання.

6 листопада Уляні виповнилося 20 років. Так як Тоня зараз перебуває на гастролях і не може привітати свою дочку особисто, то вона записала їй ніжне відеозвернення.

"А це сюрприз-привітання! Все для Тебе", - підписала ролик співачка.

Відео: Тоня Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Матвієнко також опублікувала фото доньки і супроводила його зворушливим постом-привітанням, зазначивши, що пишається нею.

"З днем народження, доню! Тобі сьогодні 20. Уляся - моя гордість. Розумна, спортивна, добра, гарна, роботяща і комунікабельна. Все життя за що бралася, дуже швидко освоювала предмет або ситуацію. Уявіть собі, що в 4 роки вона носилася по лісі на двоколісному велосипеді, в 12 років водила машину-механіку, а в 16 билася на змаганнях з кікбоксингу! Дівчина-ракета (її прізвисько). Обожнюю свою дівчину!", - поділилася з шанувальниками співачка.

Фото: Тоня Матвієнко привітала дочка (instagram.com/tonya_matvienko)

Зазначимо, що Уляна з'явилася в житті Тоні, коли тій було 17 років. Саме невелика різниця у віці зробила мати і дочка кращими подругами.

Фото: Тоня Матвієнко з донькою Уляною (прес-служба)

З 16 років Уляна живе самостійним життям. Заробляє і вчиться в Київському національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю режисура естрадно-масових свят. У вільний від навчання час дівчина дуже любить малювати і досягла в цьому непоганих успіхів.

Фото: дочка Тоні Матвієнко Уляна (прес-служба)

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко також виховує дворічну доньку Ніну від нинішнього чоловіка, музиканта Арсена Мірзояна.

Раніше Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою. Підписники відзначили неймовірну схожість Віри і Соні, залишивши сотні компліментів.

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Відео: РБК-Україна