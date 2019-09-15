"Мій другий маленький синочок": Тодоренко відверто розговорилася про свою сім'ю

Регіна Тодоренко намагається бути зі своїми шанувальниками відвертою і чесною – вона неодноразово просила у них порада, ділилася досвідом, обговорювала різноманітні теми, особливо актуальну для неї зараз – материнство. Так, нещодавно Ргина поскаржилася на те, що у її синочка Михайла ріжуться зубки і він не дає спати зоряним батькам. Щоправда, відбувалося це все по ту сторону екрану, тепер же зірка "Орла і Решки" вирішила організувати фан-зустріч і поспілкуватися з шанувальниками особисто.

Телеведуча опублікувала в Instagram коротке відео. У ролики можна побачити цілий натовп шанувальників знаменитості, які прийшли на зустріч з нею – вони не тільки фотографувалися з Регіною, але й задавали їй запитання. Регіну особливо розчулило звернення маленької дівчинки, яка підкорила її своєю щирістю.

"Я хочу у вас запитати: як поживає чоловік, як почуваються діти, як ви любите себе", - поцікавилося чарівне малятко.

"Вау, слава Богу, себе люблю. Я вже думала "як ви кохайетесь в сім'ї". Діти почуваються добре, слава Богу, ростуть – у мене маленький синочок. Чоловік теж добре поживає – мій другий маленький синочок. Росте, розвивається", - віджартувалася ведуча.

До речі, для фан-зустрічі Регіна обрала оригинальне плаття в клітинку від українського бренду the Coat by Katya Silchenko, яке вигідно підкреслило її фігуру.

Судячи з усього, захід пройшов у Москві, але українські шанувальники Тодоренко також захотіли побачитись з нею і запитали, чи не планує вона провести аналогічну зустріч в Україні. "Обов'язково!" - пообіцяла Регіна.

Скріншот коментарів

Шанувальники прийшли в захват від чарівній ведучій і не шкодували компліментів для її.

Регіна обаяшка, завжди енергійна

Регіна! Ти - СУПЕР. Так тримати!

Класний прикид!

Класно, супер

Регіночка, ти така класна! Завжди позитивна, цікава

Крута, красива і справжня

Ви красуня. Така ж справжня в житті, як на телеекрані, зазвичай це дві різні людини, у вас же 100% збіг

Сама наидобрейшая і щира

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов підкорили стильним виходом у світ.