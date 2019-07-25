"Моє світло, моя свічка": Топалов зворушив мережу зізнанням про Тодоренко і сина

Влад Топалав часто зізнається в любові сину і дружині. Його публічніі прояви почуттів незмінно викликають розчулення у шанувальників пари. Влад – турботливий батько, який із задоволенням проводить час з маленьким Мішею, якого він ніжно називає "беар". Кохану дружину він підтримує у всіх починаннях і захоплюється її енергійністю і цілеспрямованість. Музикант вирішив в черговий раз привселюдно розповісти, як важливо для нього мати сім'ю і подякував рідним і близьким за те, що вони є в його житті.

На сторінці в Instagram співак опублікував душевне фото з сином на руках. Тато і малюк позують на фоніморя і пляжу. Влад дбайливо тримає хлопчика і дивиться на нього повним ніжності поглядом, злегка посміхаючись. Картину сімейної ідилії він супроводив не менш зворушливим зізнанням.

"Я страшенно невдячна людина. Сьогодні весь день ходжу в поганому настрої...... З ЧОГО, я себе запитую? Ти в своєму розумі, я собі кажу?! Озирнись навколо! Задумайся! Та все одно...... Ну, от буває ж таке, знаєте? Коли, начебто, так, ти все розумієш, так, дітям в Африці зовсім недобре, а в тебе все прекрасно, і все одно, ходиш з кислою пикою. Ненавиджу себе в такі дні...." - написав співак.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Але як тільки Влад згадує про рідних людей, йому відразу ж хочеться радіти життю і дякувати за кожен прожитий день.

"Як співає А. Макаревич: "В такі дні я був із собою в розлуці... і нікого допомогти мені не просив" (пісня "Свіча"). Але рівно так само, як у цій пісні, "я вірив не все ще пропало, поки не меркне світло, поки горить свічка....", я дивлюся на фотографії свого сина (так, я став сентиментальний і переглядаю фотки сина і дружини один, на дозвіллі) і починаю посміхатися і радіти! Він - моє світло! Він і РП - моя свічка! Я ЖИВИЙ! Вони є у мене і це - найбільший привід для радості! Прости мене, Господи, за смуток і незадоволеність. Прости мене і дай сил і здоров'я моїм близьким і рідним. Бережи їх і всіх вас Господь! І ви мене вибачте, нехай і рідко, але дурниці творю..... Обіймаю вас! І люблю!" - емоційно звернувся Влад до своїх близьких.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Слова артиста зворушили шанувальників до глибини душі. Вони побажали молодій родині щастя на довгі роки.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Головне, що ви є одне в одного. Тоді все інше не має значення", "Мудрості вашій родині, любові та Божої допомоги. Бережіть один одного і цінуйте кожну хвилину", "Владик,Ти розумниця! Все вірно! Так тримати! Ти на правильному шляху!", "Влад, у Вас в руках диво. І ніякі депресивні думки ніколи не в рахунок", "Все добре, не сумуйте, ви прекрасні люди і родина, всі живі і здорові, а значить щасливі. Бережи вас Господь", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Влад Топалов зробив несподіване зізнання про весілля з Регіною Тодоренко в Італії.

Раніше Регіна Тодренко розповіла, з якими труднощами зіткнулася під час організації весілля.