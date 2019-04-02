"Мій маленький Париж": Лілія Ребрик присвятила танець улюбленому місту

Українська телеведуча Лілія Ребрик пишається тим, що вона буковинка і не упускає можливості навідатися на свою малу батьківщину – у місто Чернівці. Телеведуча навіть присвятила рідному місту запальний танець, а відео свого "виступу" в студії ранкового шоу вона опублікувала в Instagram.

Лілія в червоній сукні і оригінальних різнокольорових туфлях від душі станцювала перед екраном з кадрами українських міст і зізналася, що вважає улюблені Чернівці "маленьким Парижем".

"Сьогодні багато говорили про мальовничі місця України. Для мене - це, звичайно, мої рідні Чернівці. Це мій маленький Париж. Тут особлива атмосфера, яку не передати словами ... Пишіть у коментарях про своїх улюблених місцях в Україні, куди б порадили поїхати. Можливо, не розпиаренные, можливо, невідомі, але від цього не менш прекрасні куточку нашої країни", - попросила Лілія.

Шанувальники телеведучої почали навперебій описувати свої улюблені місця для відпочинку, запрошуючи телеведучу їх відвідати. Також вони захопилися образом Лілії і її манерою рухатися. Цікаво, що серед підписників зірки виявилося чимало її земляків, які розділили думку ведучої.

"Лілія, ви красуня!", "Круто", "Лілічка, пластику супер! Ви прекрасні, ви зірка "Танці з зірками", "Аж настрій піднявся. Ви молодчинка, що не забуваєте про наші рідні Чернівці!", "Вибачте, не звернула увагу на місцевості, що пробігала ця чудова дівчина, так як вона вкотре відвернула своєю красою, легкістю, харизмою і танцями!" - писали коментатори.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий провели кілька днів у Відні, де насолоджувалися товариством один одного і працювали.

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