"Мій дурний язик": Регіна Тодоренко виправдалася за судження про насильство в сім'ї та запропонувала допомогу

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча шкодує про сказані слова

Регіна Тодоренко звернулася до шанувальників і всієї мережевої аудиторії і виправдалася за свої слова про домашнє насильство і абьюз, які призвели до гучного скандалу і навіть позбавлення ведучої звання "Жінка року" від російського глянцевого журналу Glamour. В Instagram зірка "Орла и Решки" запевнила, що відтепер буде надавати підтримку постраждалим від насильства в сім'ї.

Ведуча вибачилася за "грубе і огидне висловлювання". Раніше вона говорила про те, що жінки самі несуть відповідальність за те, що чоловіки піднімають руку на них і всіляко принижують. Тепер же вона зазначила, що усвідомила всю помилковість суджень та насправді категорично проти будь-яких проявів насильства.

"Я проти домашнього насильства проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Дуже хочу донести думку про те, що в наших руках, в наших силах зупинити насильство і взагалі не давати йому можливості статися", - написала Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зізналася, що "в силу необізнаності й неосвіченості" зробила неприпустиму і помилкову заяву, адже раніше не підозрювала про страхітливі масштабах існуючої проблеми, а також "мерзенних реаліях", з якими доводиться миритися жінкам-жертвам насильства в сім'ї.

"Я оступилася і помилилася! Але я вдячна своєму дурному язику, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися. Тепер мій майданчик у Инстаграме стане домівкою для тих, хто готовий говорити про домашнє насильство і більше не буде мовчати!" - написала Регіна. Примітно, що коментарі до посту ведуча завбачливо відключила.

Свій коментар під попереднім постом Регіни з вибаченнями залишила і Маша Єфросиніна, яка також є Почесним Послом ООН в області народонаселення в Україні і виступає за гендерну рівність, а також займається соціальними проектами і відкрито обговорює тему фізичного та емоційного насильства в сім'ї та опікується благодійними проектами.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Регіна, ти можеш бути корисна тим, що, як публічна людина, якого читають мільйони, будеш відкрито закликати жінок не бояться протистояти ґвалтівникам: бігти від них, карати і не соромитися просити про допомогу! Це єдина догма сьогодні! І за це бореться весь світ!" - закликала Маша.

Скріншот: instagram.com/reginatodorenko

Раніше Анна Седокова дорікнула Регіну Тодоренко через її висловлювань про насильство в сім'ї. Співачка зізналася, що сама стала жертвою абьюзера і знає не з чуток, що таке життя з тираном.