"Мій герой": Тіна Кароль зворушила фото підрослого сина

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка також показала власний дитячий знімок

Українська поп-діва Тіна Кроль не може натішитись своїм улюбленим і єдиним сином Веніаміном. Хлопчик отримує освіту в Лондоні та не часто приїжджає до мами в Україну, тому їх рідкісні зустрічі особливо трепетні і радісні. Співачка зізнається, що дуже сумує за хлопчиком, але, в теж час, вона дуже пишається його досягненнями в навчанні за кордоном, адже Веня сам виявив бажання здобувати освіту у Великобританії. Артистка залюбки ділиться з шанувальниками фото синочка, особливо, якщо для цього є особливий привід. У сторіз Instagram вона опублікувала кілька знімків хлопчика.

На одному з фото Венімаин позує в костюмі і кепці з емблемою свого навчального закладу, краватці і сорочці з книгою в руках і посміхається в камеру. "Останній день школи", - підписала кадр Тіна.

Також співачка показала ще одне фото хлопчика. Він стримано посміхається і тримає руки за спиною. "Мій герой!" - з гордістю відзначила знімок зірка.

Син Тіни Кароль, Веніамін (фото: instagram.com/tina_karol)

Також Тіна опублікувала власне шкільне фото, показавши, як виглядала в дитинстві. Вона стоїть в ошатній сукні з рюшами і артистично позує на камеру.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники часто називають Веніаміна копією батька, продюсера Євгена Огіра. А ось від мами хлопцю явно дістався хороший слух і музичний талант. Тіна з гордістю показувала шанувальникам, як 10-річний син грає на фортепіано та барабанах, а також танцює українські народні танці.

Нагадаємо, що Тіна Кароль розбурхала мережу глибоким декольте на чуттєвому чорно-білому фото.

Раніше Тіна Кароль захопила ніжним портретним фото в прозорому вбранні. Шанувальники відзначили, що час не владний над артисткою.