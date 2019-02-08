"Мій фаворит": Леся Нікітюк "на валізах" зробила несподіване зізнання

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала фото з аеропорту столиці Франції

Українська телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк не сидить на місці – вона багато подорожує і ще більше працює. Так, знаменитість показала на сторінці в Instagram фотосесію з паризького аеропорту, зазначивши, що він є самим любмым після київського "Борисполя".

Вона позує в зручному вбранні чорного кольору – куртці, толстовці і джеггінсах, а також білосніжних кросівках з наушинками на шиї. Поруч стоїть її ручна поклажа – невеликий чемодан і сумку. Нещодавно Нікітюк показала, скільки багажу бере в дорогу, чим здивувала фанів, які були шоковані такою кількістю сумок.

"Обожнюю аэропорти! "Шарль-Де-Голль" май фэйворіт після "Борисполя". Коротко... Леся, магазини, круассани... і улюблена музика в навушниках", - лаконічно описала Леся свої емоції від поїздки.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники ведущей відзначили, що також люблять аеропорти за передчуття, що виникає в цьому місці і особливу енергетику, що панує там, а також зробили компліменти на адресу Лесі. Також вони принагідно цікавилися, яку музику любить Леся і чи не втомилася вона від такого активного життя "на валізах".

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Красуня Леся", "Ти просто бомба", "Леся, ти дуже гарна", "Очі. У Вас дуже гарні очі", "Леся! Ти така чудова!", "Жіночна! Природна!", "Лесюня-гарнюня. Яку музику слухаєш?", "Ви прекрасні. У вас дуже добре серце", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк викликала ажіотаж у мережі пікантним фото у ванній. Зірка зображена серед густої, стійкої піни з екзотичною квіткою у волоссі.

До речі, бабуся Лесі Нікітюк "здала" онучку, розповівши про її особисте життя і юність, а також кавалерів, які залицялися до майбутньої зірки.

Відео: РБК-Україна