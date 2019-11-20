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Потужний! Спортивний Потап з Каменських вразив насиченим тренуванням

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.11.2019 - 09:39
Потужний! Спортивний Потап з Каменських вразив насиченим тренуванням
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Репер виконав досить складну вправу

Потап і Настя Каменських звикли починати ранок з насиченого тренування або пробіжки на свіжому повітрі. Нещодавно співачка розповіла, що вона – жайворонок і звикла прокидатися ні світ ні зоря, зате протягом дня встигає зробити все, що запланувала. Настя мотивує чоловіка також рано вставати і активно починати ранок. У пари є власний тренер Андрій Хомицкий, який допомагає завжди бути у відмінній формі. На своїй сторінці в Instagram він опублікував активне тренування зіркової пари.

В кадрі – весь фокус на Потапа. Він разом з тренером виконує вправу з м'ячем, розмістившись на тренажері. В цей час Настя знімає – її сміх в кінці ролика чути за кадром.

"Доброго ранку 5:00. Потап також в ділі як бачите і Настя Каменських теж як чуєте", - підписав він спортивне відео.

Відео: тренування Потапа і Каменських разом із тренером (instagram.com/khomytskyi_official)

Потап відзначився під роликом і написав коротке привітання з добрим ранком. "Доб Доб Ран Ран", - залишив він оригінальне послання. Коментатори одразу ж зазначили, що репер прибуває в прекрасній фізичній формі.

  • Потап в хорошій формі
  • Ого, а ПТП таки потужний
  • Потап крутяк
  • Нереально. Просто розумнички
  • Хороша вправа
  • Круто

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських нещодавно повернулися з Мексики, де не тільки відпочивали, але і працювали – Настя влаштувала потужне промо в місцевих мас-медіа свого нового хіта ELEFANTE, який вже набрав понад 10 млн. переглядів на YouTube. Після приїзду в Київ артистці знадобився час, щоб перебудувати біоритми, але це не завадило їй у вихідні рано встати і відправитися на пробіжку. Вона зізналася, що "кайфує" від отриманих відчуттів.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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