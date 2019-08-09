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"Морський вовк": Потап похвалився среднеземноморскою засмагою на яхті

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 16:32
"Морський вовк": Потап похвалився среднеземноморскою засмагою на яхті
Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/realpotap)

Співак несподівано привернув шанувальників до обговорення заднього фону на фото

 Зоряне сімейство Потапа і Насті Каменських закінчують свій медовий місяць в Італії і щедро діляться романтичними фото з мальовничих куточків Середземномор'я. Знаменитості відпочивають з шиком, так наприклад, Потап розмістив фото з білосніжної яхти, на якому видно, що продюсер сильно засмаг і задоволений відпусткою.

&quot;Морський вовк&quot;: Потап похвалився среднеземноморскою засмагою на яхті

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

 Знімок відразу ж прокоментували найбільш затяті шанувальники, зазначивши, що засмага і футболка з грайливим фламінго личить Потапу, так і в цілому він виглядає на яхті дуже органічно.

  • Морський вовк! Ось же він! - @serge_888 хороші у мене вчителі!
  • "Чоловіка можна білого" - тепер не котить
  • Красень чоловік, і не звертайте уваги на неадекватних, що пишуть гидоту - це заздрість, гарного відпочинку)))
  • Головне футболка з фламінго
 

 Проте не тільки задоволений і відпочилий вигляд знаменитості привернув увагу аудиторії инстаграммерів, але і незвичайне судно, на тлі якого відобразив себе виконавець. В коментарях підписники поділилися міркуваннями, що це може бути за яхта і скільки вона приблизно коштує.

  • Хороший задній план за 450 мільйонів $$$
  • На задньому плані кораблик мільярдера Андрія Мельниченка. Це просто жесть
  • найбільша вітрильна яхта у світі. Якщо що)
  • Судно на задньому плані - це дичина якась))) Типо - відчуйте себе бомжами, навіть якщо проходите повз на власній яхті
  • Що за корабель ззаду?
  • Леха на тлі космічного корабля втрачається... Є куди рости... і я бажаю команді Потапа перемещатся на таких суднах... От прикольно буде...
  • Е..пті, міні Титанік
 

 Нагадаємо, що найромантичніші фото з італійських канікул на своїй сторінці розміщує молода дружина Потапа — Настя Каменських, нещодавно вона опублікувала кадри прощання з Сардинією.

 А ще, Настя Каменських ділиться численними фото в купальнику, один з них — білосніжний, викликав фурор серед шанувальників.

А також, один образ знаменитої співачки NK нагадав фанатам єгипетську царицю Клеопатру.

"Солодкий медовий місяць": Каменських розбурхала фото в ліжку з подружкою "Сповнені кохання!" Щасливі Потап і Каменських заворожили романтикою на Сардинії
Новини України Настя КаменськихПотап
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