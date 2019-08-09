"Морський вовк": Потап похвалився среднеземноморскою засмагою на яхті

Співак несподівано привернув шанувальників до обговорення заднього фону на фото
Зоряне сімейство Потапа і Насті Каменських закінчують свій медовий місяць в Італії і щедро діляться романтичними фото з мальовничих куточків Середземномор'я. Знаменитості відпочивають з шиком, так наприклад, Потап розмістив фото з білосніжної яхти, на якому видно, що продюсер сильно засмаг і задоволений відпусткою.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Знімок відразу ж прокоментували найбільш затяті шанувальники, зазначивши, що засмага і футболка з грайливим фламінго личить Потапу, так і в цілому він виглядає на яхті дуже органічно.
Проте не тільки задоволений і відпочилий вигляд знаменитості привернув увагу аудиторії инстаграммерів, але і незвичайне судно, на тлі якого відобразив себе виконавець. В коментарях підписники поділилися міркуваннями, що це може бути за яхта і скільки вона приблизно коштує.
Нагадаємо, що найромантичніші фото з італійських канікул на своїй сторінці розміщує молода дружина Потапа — Настя Каменських, нещодавно вона опублікувала кадри прощання з Сардинією.
А ще, Настя Каменських ділиться численними фото в купальнику, один з них — білосніжний, викликав фурор серед шанувальників.
А також, один образ знаменитої співачки NK нагадав фанатам єгипетську царицю Клеопатру.