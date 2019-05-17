Монро, Сумська, TAYANNA та ще 12 зірок долучилися до кампанії КиївПрайду "Борітеся – поборете!"

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15 знаменитостей долучилися до інфокампанії КиївПрайду "Борітеся – поборете!", присвяченої Міжнародному дню боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією.

17 травня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією. З цієї нагоди КиївПрайд спільно з кліпмейкером та режисером Юрієм Двіжоном запустили інфокампанію “Борітеся – поборете!”. До неї долучилися 15 знаменитостей, які знялися у однойменному ролику. Серед героїв - зірки шоу-бізнесу, телебачення, політики та дипломати, а саме: Народна артистка України Ольга Сумська, Посолка Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, співачка ЛУНА, телеведучий Майкл Щур, співачка Аліна Паш, травесті діва Монро, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, співак PIANOBOY Дмитро Шуров, телеведуча Яніна Соколова, політикиня Світлана Заліщук, співачка TAYANNA, музичний гурт YUKO, телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Злата Огневич та музичний гурт KADNAY.

Кампанія "Борітеся – поборете!"

Проект, покликаний привернути увагу до проблем дискримінації ЛГБТ+ в Україні та показати, що лесбійки, геї, бісексуальні та трансгендерні люди є в першу чергу такими ж громадянами цієї держави, носіями її культури.

"Українська культура базується на універсальних об’єднуючих та надихаючих цінностях, таких як свобода, любов, підтримка, безпека. Упродовж усієї історії нашого народу ми боролися за свободу та незалежність, які далися нам тільки завдяки єдності. Саме ці цінності формують нашу культурну ідентичність, об’єднують нас і допомагають як особистісному становленню, так і державному. Україна обрала шлях європейського розвитку, де головними є верховенство права та рівність незалежно від віросповідання, кольору шкіри, сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Як спільнота і громадяни цієї держави, саме за таку Україну ми об’єднуємося у боротьбі проти гомофобії, трансфобії та будь-якої ксенофобії", - говорить Софія Лапіна - продюсерка та редакторка проекту, за сумісництвом координаторка піар-департаменту "КиївПрайд".

"Я дуже радий що у цьому році до нашого проекту приєдналося стільки відомих та впливових людей. Це свідчить про те, що наше суспільство на правильному європейському шляху. Але дуже шкода, що у нашому шоу-бізнесі залишається велика кількість артистів, яким не складає труднощів підтримати права тварин, екологічні ініціативи та купу всього іншого, але тільки не права ЛГБТ. Також мене дуже засмучує, що серед відомих та впливових зірок шоу-бізнесу та телебачення існують і ЛГБТ-люди, навіть дуже багато, але вони не роблять камінг-аутів та не допомагають у захисті своїх же прав", - креативний продюсер та автор ідеї Юрій Двіжон.

"Переконана, що ненависть і нетерпимість підривають єдність України. Толерантність і недискримінація роблять Україну сильнішою", - говорить у своєму зверненні Народна артистка України Ольга Сумська.

"Я ціную в людині талант, конструктивні вчинки, вміння робити щасливими інших, в незалежності від того, якої вона статі, віросповідання або сексуальної орієнтації. Адже це те, з чим народжуються, а не обирають", - коментує співак та композитор PIANOBOY Дмитро Шуров.

"Кожного дня мене оточує величезна кількість людей. І всі вони - абсолютно різні. Але я люблю їх за серця і думки, а не за колір шкіри чи сексуальну орієнтацію. Я мрію про щасливу та сильну Україну. Це можливо тільки тоді, коли ми разом усі об’єднаємося. Тому, якщо поруч із вами є хтось, хто потребує вашої підтримки, не будьте байдужими та проявляйте толерантність. Краще будьте райдугою в чиїхось хмарах”, - закликає співачка та сонграйтер TAYANNA.

Спеціально для цього проекту відомий дизайнер Костя Омеля розробив футболки "Борітеся - поборете!" з айдентикою цьогорічного КиївПрайду, де поміж символів ЛГБТ-спільноти було використано і Українську державну символіку: герб та прапор.

"Ще минулого року наша компанія підтримала Київ Прайд. Тоді ми випустили футболку RELAX в кольорах ЛГБТ-спільноти. Ми запропонували українським зіркам та інфлюенсерам зробити фото в ній і таким чином привернути увагу до цієї події. У цьому році мій товариш Юра Двіжон запропонував розробити дизайн футболки в колаборації з КиївПрайд. Наша команда не вагалася жодної хвилини і ми зробили це! Особисто мені дуже важливо, щоб люди мали рівні права та змогу користуватися ними! Для цього потрібно боротися. Мирно, але боротися. З кожним роком свідомість громадян нашої країні буде змінюватися і я певен, що люди почнуть розуміти та приймати інших, не таких, як більшість. Ми маємо навчитися жити в повазі та любові! Борітеся - поборете!", - коментує свій внесок дизайнер Костя Омеля.

КиївПрайд 2019 розпочнеться 16 червня серією культурно-просвітницьких заходів. А завершиться вже традиційним Маршем Рівності 23 червня у центрі столиці, на який організатори очікують 10 тисяч учасників.

Інформаційним партнером проекту виступив Новий Канал, де розміщено головний ролик. Також наступного тижня стартує аналогічна інформаційна кампанія у столичному метрополітені.