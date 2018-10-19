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MONATIK "зашиває душу" новим треком

Lite » Зірки 19.10.2018 - 14:05
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Артист випустив реліз довгоочікуваного синглу зі свого третього альбому

MONATIK випустив новий сингл, який отримав назву "Зашивает Душу". Як говорить сам артист, ця композиція створена з любов'ю і ритмом.

"Ця пісня провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їх створення! Перевірили на собі: працює! Качай і качай. Нехай душа буде в цілості і дах на місці. Made with love and rhythm", - коментує MONATIK.

Відео: YouTube/MONATIK Official

Текст пісні "Зашивает Душу":

Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы. 
Оба бешенные - третий найти, разве расслабить все зажимы. 
Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою. 
Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою. 

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу. 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу. 
Зашивает душу, зашивает душу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 

Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво. 
А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы. 
Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою. 
Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою. 

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу. 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу. 
Зашивает душу, зашивает душу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 

Каждый миг... 

Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Бог с ним, они того стоят с тобою. 
Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Бог с ним, они того стоят с тобою. 

Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Чёрт с ними, они того стоят с тобою. 
Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Да и Бог с ними, они того стоят с тобою. 

Зашивает душу, зашивает душу с тобою. 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу с тобою. 
Зашивает душу, зашивает душу, 
А знала ли ты, что умеешь ждать?

Додамо, що незабаром відбудеться прем'єра відеокліпу на саму свіжу пісню музиканта, зйомки якого проходили у Венеції. Над створенням відео працювали Таню Муіньо і Микита Кузьменко.

MONATIK &quot;зашиває душу&quot; новим треком

MONATIK (фото: прес-служба музиканта)

Нагадаємо, що 1 червня 2019 року на столичному НСК "Олімпійський" MONATIK дасть Stadium Show "Love It Ритм", де можна буде наживо почути "Зашивает Душу" та інші хіти виконавця.

До речі, американський співак і актор випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".

Раніше ми писали про те, що з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна

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