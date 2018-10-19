MONATIK "зашиває душу" новим треком

Колаж РБК-Україна

Артист випустив реліз довгоочікуваного синглу зі свого третього альбому

MONATIK випустив новий сингл, який отримав назву "Зашивает Душу". Як говорить сам артист, ця композиція створена з любов'ю і ритмом.

"Ця пісня провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їх створення! Перевірили на собі: працює! Качай і качай. Нехай душа буде в цілості і дах на місці. Made with love and rhythm", - коментує MONATIK.

Відео: YouTube/MONATIK Official

Текст пісні "Зашивает Душу":

Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.

Оба бешенные - третий найти, разве расслабить все зажимы.

Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.

А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.

Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Каждый миг...

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Чёрт с ними, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.

Зашивает душу, зашивает душу с тобою.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу с тобою.

Зашивает душу, зашивает душу,

А знала ли ты, что умеешь ждать?

Додамо, що незабаром відбудеться прем'єра відеокліпу на саму свіжу пісню музиканта, зйомки якого проходили у Венеції. Над створенням відео працювали Таню Муіньо і Микита Кузьменко.

MONATIK (фото: прес-служба музиканта)

Нагадаємо, що 1 червня 2019 року на столичному НСК "Олімпійський" MONATIK дасть Stadium Show "Love It Ритм", де можна буде наживо почути "Зашивает Душу" та інші хіти виконавця.

До речі, американський співак і актор випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".

Раніше ми писали про те, що з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.

Відео: РБК-Україна