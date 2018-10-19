MONATIK "зашиває душу" новим треком

Артист випустив реліз довгоочікуваного синглу зі свого третього альбому
MONATIK випустив новий сингл, який отримав назву "Зашивает Душу". Як говорить сам артист, ця композиція створена з любов'ю і ритмом.
"Ця пісня провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їх створення! Перевірили на собі: працює! Качай і качай. Нехай душа буде в цілості і дах на місці. Made with love and rhythm", - коментує MONATIK.
Відео: YouTube/MONATIK Official
Текст пісні "Зашивает Душу":
Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.
Оба бешенные - третий найти, разве расслабить все зажимы.
Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.
А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.
Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Каждый миг...
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Чёрт с ними, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.
Зашивает душу, зашивает душу с тобою.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу с тобою.
Зашивает душу, зашивает душу,
А знала ли ты, что умеешь ждать?
Додамо, що незабаром відбудеться прем'єра відеокліпу на саму свіжу пісню музиканта, зйомки якого проходили у Венеції. Над створенням відео працювали Таню Муіньо і Микита Кузьменко.
MONATIK (фото: прес-служба музиканта)
Нагадаємо, що 1 червня 2019 року на столичному НСК "Олімпійський" MONATIK дасть Stadium Show "Love It Ритм", де можна буде наживо почути "Зашивает Душу" та інші хіти виконавця.
До речі, американський співак і актор випустив перший студійний україномовний сингл "Мамі".
Раніше ми писали про те, що з'явився фантастичний кавер на саму популярну українську пісню.
Відео: РБК-Україна