MONATIK став тренером ювілейного сезону Голос країни-10

Стало відомо ім'я третього тренера, який буде брати участь у запеклій битві епохи нового ювілейного сезону Голосу країни-10 за самых талантливых вокалистов страны. Им будет известный украинский мультиартист MONATIK, который стал первым поп-артистом, кто создал масштабное шоу на НСК «Олимпийский». Об этом канал «1+1» сообщил в видеоролике через официальную страницу в одной из самых популярных соцсетей TikTok, где певец появился на сцене «Голос країни» в интересном и креативном формате, который достаточно распространен в сети.

Автор популярнейших хитов MONATIK уже в третий раз займет красное кресло. В

Автор найпопулярніших хітів MONATIK вже втретє обійме червоне крісло. Минулого сезону під час Голосу країни-9 разом зі своєю командою він дивував глядачів неочікуваними аранжуваннями, а виступи його учасників одразу потрапляли до трендів YouTube. У Голос. Діти-4 він привів до перемоги свою підопічну Данелію Тулешову.

Поп-артист MONATIK поділився своїми планами на перемогу у ювілейному сезоні та враженнями від талановитих учасників, яким вдалося потрапити до його команди під час знімання сліпих прослуховувань, які пройшли нещодавно.

«Я дуже чекав на 10 ювілейний сезон проекту «Голос країни». Він буде вибуховим і незабутнім. Щиро переконаний, це буде грандіозно, адже на глядачів чекає головна битва епохи, битва поколінь, експериментаторів, мрійників та талантів. Я хочу зібрати команду справжніх ритмоловів, щоб створювати, коллаборувати і радувати слухача улюбленими треками в властивому саме нам прочитанні. Це учасники, з якими я готовий іти до перемоги, і я вірю в кожного з них. Час, робота та їхні палаючі очі покажуть, хто дійде до прямих ефірів і до фіналу. Зараз вони для мене всі однаково цінні, і з кожним із них я хочу попрацювати», - додав артист.

Нагадаємо, під час зйомок «Ночі суперхітів» ведучі святкового концерту – Руслан Сенічкін та Людмила Барбір – розсекретили імена перших зіркових тренерів ювілейного десятого сезону «Голос країни». Ними стали співачка Тіна Кароль, яка перемагала у вокальному проекті чотири рази, та міжнародний артист Dan Balan, минулорічний тренер-переможець.

Хто стане наступним тренером, глядачі дізнаються вже скоро.

Офіційний акаунт «1+1» в TikTok створили, аби стати ще ближчими з молодіжною аудиторію, експериментувати з новими медійними форматами, просувати розважальні проекти телеканалу через різноманітні флешмоби і челенджі.