MONATIK, DZIDZIO, Бабкін і Зібров розповіли, чим дивують жінок 8 березня

Сергій та Сніжана Бабині (соцмережі артистів)

Зіркові чоловіки виявилися справжніми романтиками

Якщо для жінок 8 березня – це подарунки і приємні вітання, то для чоловіків – суцільні нерви. Журналісти програми «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», дізналися, хто з відомих чоловіків вміє вибрати правильний подарунок, а хто постійно змушений червоніти перед незадоволеною дружиною.

Павло Зібров зізнався, що ніколи не вгадував з подарунком коханій. Артист розповів, що тривалий час був змушений червоніти від сорому, аж поки дружина Марина не вирішила ситуації.

«Парфуми, які обирають жінки за 60 такі важкі, а їй тоді років тридцять було. Тому, звісно не вгадував я з тими духами французькими, які на ті часи було так складно дістати, і вона сказала: «Павлусю, давай мені отого американського дядька, намальованого на зеленому папірці, що я собі виберу, то і куплю», – поділився Павло Зібров у програмі «Ранок з Україною».

Павло Зібров з дружиною Мариною

У подарункову халепу перед 8 березня вскочив і лідер гурту «DZIDZIO» Михайло Хома. А було це ось як: співак поїхав до Польщі і пообіцяв привезти презент.

«То була не дуже вдала ідея! Знаєте, чому? Це була субота та неділя… нічого я не купив, а казав, що купив. У понеділок, коли приїхав, зранку, перед тим, як іти в гості, я зайшов в один магазин і купив. Відірвав етикетку і сказав, що з Польщі, – зізнався DZIDZIO в ефірі каналу «Україна». – Той светр ще досі людина носить! Він гарний, прекрасний, а вона думає, що він із Польщі».

На допомогу чоловікам прийшов Сергій Бабкін. Він точно знає, як догодити будь-якій жінці. За словами артиста, слід зробити романтичний вчинок.

«Я збираю багато пелюсток, приїжджаю додому, і починаю розкидати по кімнаті і по всьому домі. А вона прокидається вся в пелюстках троянд», – поділився Сергій Бабкін.

MONATIK c дружиною Іриною

А якщо на 8 березня все ж не догодили з подарунком, дослухайтесь до порад MONATIK:

«8 березня – це традиція в нашій сім’ї! Але я більше люблю робити несподівані подарунки – ті, які зрозуміло до якої дати».

Отакої! Виявилося, головне для жінок – це увага, а не діаманти або цінник на подарунку!